Sanierung kostet eine Million

Klos, Wasserleitungen, Lehrerzimmer: Alles muss neu in der Oberschule

Handwerker bei der Arbeit: Die Oberschule bekommt neue Sanitäranlagen.

von Jens Wieters

Visselhövede – Da kommt ganz schön was auf die Visselhöveder Stadtkasse zu, denn nach neuesten Erkenntnissen wird die Sanierung der WC-Anlagen für Schüler und Lehrer sowie des Verwaltungstrakts der Oberschule Auf der Loge rund eine Million Euro kosten. Allerdings sind dort auch die rund 230 000 Euro teuren Arbeiten an den ebenfalls in die Jahre gekommenden Sanitäranlagen an der Lönsstraße enthalten. In der Schule am Standort Auf der Loge kalkuliert die Stadt eine Summe von gut 768 000 Euro für die Arbeiten inklusive der Ingenieurhonorare und der Sanierungskosten für den Verwaltungstrakt