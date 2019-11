Stadt rechnet mit hohen Kosten für Toiletten-Maßnahme

Visselhövede - Von Henning Leeske. Der Schulausschuss der Stadt Visselhövede hat in seiner vergangenen Sitzung viele Investitionen in die örtlichen Schulen auf den Weg gebracht. Nach einigen Jahren Investitionsstau stand dabei besonders die Oberschule Visselhövede im Fokus. Hier sollen die maroden Toilettenanlagen umfangreich saniert werden.

Laut Beschluss des Verwaltungsausschusses haben die Vorbereitungen für die Ausschreibung der erforderlichen Planungsleistungen im Bereich Objekt- und Innenraumplanung sowie die Fachplanungen für die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik schon begonnen. Dabei liegt alleine die geschätzte Honorarsumme für die Architektenleistungen zwischen 50 000 und 70 000 Euro. Für die Planungen zur technischen Gebäudeausrüstung kommen zusätzlich bis zu 85 000 Euro auf die Stadt zu. Wohlgemerkt sind das nur die Planungskosten, ohne dass überhaupt ein Bauarbeiter die Schule betreten hat. Daran lässt sich erkennen, wie umfangreich die Sanierungsmaßnahme ist, die deswegen eher einem Neubau gleich kommt.

„Es wäre viel zu wenig gewesen, nur das Porzellan an den Wänden zu wechseln. Die Rohrleitungen an beiden Standorten der Schule müssen auch gewechselt werden“, sagte Bürgermeister Ralf Goebel. Denn die sanitären Anlagen und das ganze Leitungssystem seien noch aus der Zeit des Baus der Schule. „Daran wurde nie etwas gemacht“, so Goebel kurz und knapp. Daher sei es kein Wunder, dass sich so ein großer Nachholbedarf über die Jahrzehnte aufgestaut hat. „Die Schüler wollen bei uns nicht auf die Toilette gehen“, sagte Schulleiter Ronny Wieland. So schlimm seien die Zustände und dazu kam nun vor Kurzem noch die Geruchsbelästigung und Feuchtigkeit im Verwaltungstrakt der Oberschule am Standort „Auf der Loge“, was auch auf das Leitungssystem zurückzuführen sei. „Hier besteht akuter Handlungsbedarf“, so der Pädagoge.

In früheren Sitzungen wurden bereits mittlere sechsstellige Summen für das Gesamtvorhaben kolportiert, die aufgrund der hohen Auslastung der Baubranche unsicher seien und eher noch höher ausfallen könnten. Weiter kündigte Goebel an, den geplanten Umbau mit möglichst wenig Einschränkungen für den normalen Unterrichtsbetrieb gestalten zu wollen, denn der Baubeginn werde im Sommer 2020 angestrebt. Die Dauer könne sich dann über lange zwei Jahre erstrecken.

Die Vertreter der Stadtratsfraktionen waren allesamt von der Höhe der Kosten schockiert, sahen aber die Notwendigkeit der Baumaßnahme.

Abschließend beriet der Ausschuss über die Haushaltsplanungen für die Schulen, wo für die Anschaffung von beweglichen Sachvermögen weitere 32 900 Euro im kommenden Jahr investiert werden sollen. Das Geld sei für interaktive Touchdisplays und Schulmobilar in allen drei Schulen geplant.