Sanierung der Visselhöveder Gartenstraße kostet 2,5 Millionen Euro

Die Visselhöveder Gartenstraße muss saniert werden. Die Maßnahmen kosten rund 2,5 Millionen Euro. Anwohner werden aber wohl weniger zahlen als gedacht.

Visselhövede – Die viel zu schmalen Gehwege gleichen an manchen Stellen einer Berg- und Talbahn. Die Fahrbahn sackt ebenfalls ab und der Asphalt ist rissig. Tief in der Erde haben Kamerafahrten ergeben, dass der Kanal marode ist. Darum: „Wir müssen die Gartenstraße dringend sanieren“, unterstrich der stellvertretende Visselhöveder Bauamtsleiter Daniel Böhmer während der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend.

Und das kostet eine Menge Geld, wie eine Vertreterin des Bremer Planungsbüros Sweco während der Sitzung berichtete: Rund 2,5 Millionen Euro müssten für die Maßnahmen kalkuliert werden. Etwa 1,16 Millionen netto für den Neubau der eigentlichen Straße und der Rest für die sogenannten Nebenanlagen wie den neuen Kanal und die Gehwege.

Nach der Fertigstellung werden auch die rund 55 Anlieger der Gartenstraße ihren Teil der Kosten aufgrund der Straßenausbaubeitragssatzung zahlen müssen. Es gibt aber einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sie nicht zu tief in die Tasche greifen müssen. „Ich will dem Finanzausschuss, der Ende des Monats tagt, noch nicht vorgreifen, aber es zeichnet sich ab, dass die entsprechende Beitragssatzung so angepasst wird, dass es eher zugunsten der Anlieger sein wird“, berichtete Bauausschussvorsitzender Dominik Oldenburg.

Zunächst war sogar einmal angedacht, die 685 Meter lange Gartenstraße in eine Einbahnstraße umzuwandeln, auch weil dort der evangelische Kindergarten angesiedelt ist, und der Autoverkehr in nur eine Richtung ein Stück weit mehr Sicherheit bedeutet hätte. Aber mit Blick auf die stark frequentierten Einfahrten zu den Parkplätzen der Volksbank und des Kurbads wurde darauf verzichtet.

Den neueren Planungen nach soll die Straße auf eine Breite von im Schnitt 4,50 Meter ausgebaut werden. Die Fahrbahn wird auf beiden Seiten durch ein Kleinpflaster begrenzt, das als Gosse fungiert, aber nicht so tief eingebaut wird, sodass sie auch von Nutzern von Rollatoren problemlos begangen werden kann. Vor der Kita sollen zudem Poller die Autofahrer auf Abstand halten. Die Gehwege werden nach der Neugestaltung in der Regel etwa zwei Meter breit sein, wo es gar nicht anders geht, in Teilbereichen auch mal schmaler.

„Und genau auf diesen Gehwegen kann man sehen, dass es schon Absackungen durch den maroden darunterliegenden, etwa 60 Jahre alten Kanal gibt. Darum stehen dort seit einiger Zeit Warnbaken“, so die Planerin.

Sie schätzt, dass ein Baubeginn im Herbst 2023 realistisch sein könnte. Ob aber alle ihre Ideen auch so umgesetzt werden, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn noch weit vor dem kommenden Weihnachtsfest finden Anliegerversammlungen statt, bei denen Anregungen vorgetragen, Kritik geäußert und Vorschläge gemacht werden können. Davon gab es schon während der Sitzung einige, denn die Anwohner möchten schon die Kosten im Rahmen halten.