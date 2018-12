Weihnachtliches Kunsthandwerk, das tatsächlich noch welches ist

Mit Säurebad und Diamantbohrer

+ © Kirchfeld Bei Kai Vesper gibt es besondere Schalen aus geöltem Holz und nach Wunsch mit einem metallenen Steuerrad-Nussknacker. © Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Zurzeit gibt es in fast jedem Dorf und in jeder Stadt in irgendeiner Form Weihnachtsmärkte. Dort wird allerhand Kunsthandwerk verkauft, das aber manchmal diesen Namen nicht verdient. Denn immer öfter wird Schund aus asiatischer Massenfertigung als eigenes Handwerk deklariert.