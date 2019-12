Ruckzuck purzeln die Pfunde

Annika Hamann lässt seit 20 Jahren die Mädchen tanzen

+ Die Vorführungen der Tanzgruppen des VfL Visselhövede sind nicht nur in der Heidestadt begehrt, auch bei der Sport & Schau in Verden und in der Walsroder Stadthalle waren Hamanns Schützlinge schon zu sehen. Fotos: Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Aerobic, was ist denn das?“, hat sich die Visselhövederin Annika Hamann noch vor 20 Jahren gefragt. Heute braucht man ihr den Begriff aus dem Tanzsport nicht mehr zu erklären, denn sie prägt ihn seit zwei Jahrzehnten wie keine andere in der Stadt und hat in mehreren Gruppen tausende Tänzer hervorgebracht, eine eigene kleine Turnhalle bekommen und sich im Goldenen Buch der Stadt verewigt.