Großbrand: Mehrere Autos und Lkw brennen in Visselhövede und Schwitschen

Großfeuer im Landkreis Rotenburg: Mehr als zehn Autos und Lkw brennen in der Nacht in Visselhövede und Schwitschen

Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Visselhövede. An mehreren Orten wurden brennende Fahrzeuge gemeldet. Am Ende standen allein auf einem Hof in Schwitschen 14 Fahrzeuge in Brand.

Visselhövede / Schwitschen - In der Nacht zum Dienstag sind auf dem Betriebshof eines Fahrzeughandels an der Schneidemühler Straße und im Ortsteil Schwitschen an der Hauptstraße auf einem zur Firma gehörenden Lager Autos in Brand geraten.

Fünf Fahrzeuge brennen in Visselhövede

Nach Angaben der Polizei war gegen 3 Uhr das erste Feuer an der Schneidemühler Straße von einer Verkehrsteilnehmerin gemeldet worden. Auf dem Firmengelände standen zu dem Zeitpunkt fünf nicht zugelassene Fahrzeuge zum Verkauf. Ein Wagen wurde erheblich, die anderen vier nur leicht beschädigt.

Nur zwanzig Minuten später meldete ein Anwohner aus Schwitschen einen ähnlichen Brand. Auf dem Gelände eines Resthofs, der der Firma als Fahrzeuglager dient, gerieten 14 nicht zugelassene Fahrzeuge und auch Baumaschinen in Brand.

Feuerwehr: Großbrand - weitere zehn Fahrzeuge brennen in Schwitschen

Sofort wurden weitere Kräfte aus Schwitschen, Hiddingen, Jeddingen und Buchholz nachgefordert. Schnell stellte sich hier heraus, dass mehr als zehn Fahrzeuge in Vollbrand stehen.

+ Mehr als zehn Autos und Lkw brennen in der Nacht in Visselhövede und Schwitschen © Feuerwehr Visselhövede

Unter Einsatz von am Ende insgesamt zehn Atemschutzgeräteträgern wurde der Brand gelöscht. Zwischenzeitig wurde teilweise mit Wasserwerfern gearbeitet, um den Brand unter Kontrolle bringen zu können. Nach einer guten halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Die Fahrzeuge wurde allesamt mit einem dicken Schaumteppich überzogen, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Nicht nur die Autos und Lkw waren in Brand geraten. Auch waren durch den starken Funkenflug einige Bäume in 20 Metern Entfernung in Flammen aufgegangen.

Die Schadenshöhe konnte vor Ort noch nicht festgestellt werden.

+ Starker Funkenflug setzte auch Bäume in Brand. © Feuerwehr Visselhövede

Polizei Rotenburg ermittelt nach Fahrzeugbränden

Wie es zu den beiden Bränden kommen konnte, klären nun die Brandermittler der Rotenburger Polizeiinspektion.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 67 Kräfte der oben genannten Ortsfeuerwehren sowie die Rotenburger Polizei mit zwei Streifenwagen und der Rettungsdienst zur Absicherung der Einsatzkräfte.