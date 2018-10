Die richtige Stromspannung

Visselhövede - Von Henning Leeske. Wo sonst die veralteten Rechner achtlos auf dem Berg des Elektroschrotts landen, erfahren die betagten Kisten im Computermuseum in Visselhövede viel Interesse seitens der Clubmitglieder und Computerfreaks. An der Celler Straße haben die Rechenmaschinen die Chance auf ein zweites Leben, statt fein nach ihren wertvollen Elementen sortiert, dem Recycling zugeführt zu werden.

Die ältesten Blechkisten im Museum sind die Lochkartenleser aus den 1960er Jahren, die die Anfänge der automatisierten Datenverarbeitung dokumentieren. „Mit dem Lochkartenzähler konnte damals abgerechnet werden, wer wie viele Lochkarten bearbeitet hatte“, erklärt Marcus Dachsel, Vorsitzender des Vereins Computermuseum. Interessant an dem Ort ist, dass die Exponate größtenteils wieder mit der richtigen Stromspannung zum Leben erweckt werden und die Computerfans die Geräte ständig um-, weiter- und zusammenbauen oder mit alten Einzelteilen Reparaturen durchführen. So versucht Carsten Fulde gerade in seinem „Projekt der historischen CPU-Entwicklung“, einen Rechner mittels Anleitungen des Technikers Manfred Kramer aus der DDR den ersten volkseigenen Computer zum Selberbauen zusammenzusetzen. Vorbild hierfür sei der sogenannte Klein-Computer – benannt nach dem Erbauer Rolf-Dieter Klein – gewesen, der mit Selbstbaukomponenten und mit etwas technischem Geschick zusammengefügt werden konnte.

„Welche Krankheiten der Rechner noch hat, kann ich anhand der Signale der einzelnen Komponenten überwachen“, sagt Fulde. Die grafische Darstellung am normalen Laptop erleichtere die Diagnose. Leicht machten es sich die Konstrukteure des VEB (volkseigener Betrieb) Halbleiterkombinats Robotron auch bei der Konstruktion des zentralen Prozessors (CPU). „Die Ingenieure hatten irgendwie einen Chip aus US-amerikanischer Produktion bekommen und sich unter dem Mikroskop genau angeschaut, wie die Transistoren verbaut waren. Anschließend bauten sie es nach und schließlich gab es die Anleitung zum Nachbauen“, schildert Dachsel das damalige Prozedere. Damals waren 8 000 Transistoren pro Chip verbaut, heute hingegen sind Millionen davon in den modernen Komponenten pro Stück drin. „Das wird so komplex, dass der Nachbau eher schwierig wäre“, scherzt Fulde, als er gerade eine CPU-Platine zieht, um sie einem Besucher zu erläutern.

Alte Computer werden immer noch verwendet

Das Museum lebt auch davon, dass aus gebrauchten Teilen immer wieder alte Rechner erneuert werden. Rudolf Heidemann lötet gerade zum Beispiel an einer Tastatur von den Personal Computern (PC) der ersten Stunde, um das Eingabegerät mit einer der damaligen Spiralkabel zu ersetzen. „Dafür müssen wir oft irgend ein Altteil gewissermaßen schlachten“, so Heidemann. Denn mit den Jahrzehnten wird der Kunststoff bei den betagten Maschinen spröde und zerbricht leicht, weil die Computer in diesem Museum immer noch verwendet werden. Sei es zum Programmieren an den bekannten C64, Amiga 500, Amiga 2000 von Commodore, Schneider und Atari oder zum Spielen auf den alten Spielekonsolen wie Playstation und Nintendo.

Diesem Bereich wird im Museum ein eigener Raum gewidmet, wo Fans von Pac-Man und Super Mario auf ihre Kosten kommen. Hier spielen René und Joschika besonders gerne den Klassiker Mario Kart, weil laut den beiden „die Klassiker viel mehr Spaß machen“. Die Spiele seien eben viel einfacher und nicht so komplex wie heute und es käme viel auf Geschicklichkeit an. Franziska Beier kümmert sich um die Konsolen und hat nach eigener Auskunft fast genauso viele Rechner im heimischen Wohnzimmer stehen.

So viel Platz hat Marcus Dachsel für die gespendeten Rechenzentren im nächsten Raum zu Hause nicht, weil diese Geräte der führenden Hersteller wie IBM, Sun Microsystems und Cray absolut raumfüllend sind. Schließlich hatten die nun veralteten Kisten damals sechsstellige D-Mark-Beträge gekostet. „Beim IBM P960 sieht man, wie die Firmen damals schon großen Wert auf Sicherheit gelegt haben. Alles Komponenten haben eine doppelte Stromversorgung, damit ja kein Datensatz wegen Stromausfall verloren gehen kann“, so Dachsel. Die Tüftler vom Computermuseum freuen sich über neue Gesichter beim gemeinsamen Löten oder Fachsimpeln, samstags ab 14 Uhr. Dachsel: „Egal, ob Anfänger oder Experte, jeder kann gerne kommen.“