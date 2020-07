„Rhythmen kommen durcheinander“

Fahrer Fred Winkelmann übergibt Tiere und Lkw an einen Kollegen zum Weitertransport in den Landkreis Cloppenburg.

Visselhövede – Die Fairness auf dem Fleischmarkt hat in den vergangenen Wochen, verursacht durch einen Teil der Akteure, arge Blessuren davongetragen: Schlimme Vorfälle auf dem Schlachthof Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, gebeutelte Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa und Landwirte, die vergeblich auf angemessene Preise warten.

Wilhelm Behrens (61), seit 2006 Geschäftsführer der Viehvermarktung Zentralheide Visselhövede-Soltau und in gleicher Funktion tätig an der Spitze der Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede mit Hauptsitz in Walsrode, hat eine klare Ansicht dazu: „Für mich ist der zentrale Leitgedanke Tierwohl, Nachhaltigkeit, fairer Interessenausgleich in der Lebensmittelkette, angemessene Sozialstandards und Wertschätzung für das Lebensmittel Fleisch.”

Die beteiligten Akteure bräuchten, fordert Wilhelm Behrens, „einen fairen Umgang miteinander. Das sind die Landwirte, die Schlachthöfe, die Verbraucher und der Lebensmitteleinzelhandel.” Im Zusammenhang mit Tönnies, Deutschlands größtem Schlachthof, der jährlich etwa 17 Millionen Tiere verarbeitet und einen jährlichen Gesamtumsatz von sieben Milliarden Euro erzielt, betont Behrens: „Ich erwarte eine sachliche Diskussion. Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Für mich ist die Fleischproduktion ein großes System, wo ein Rad in das andere greifen muss. Dazu gehören der Viehhandel, die produzierenden Landwirte, die Schlachthöfe und auch der Lebensmitteleinzelhandel.” Durch die Schließung des größten Schlachthofs Tönnies müsse versucht werden, die Stückzahl auf andere Schlachthöfe umzuleiten. Dies führe, so Behrens, zu einer verzögerten Abnahme der Tiere mit der Konsequenz, dass die gewohnten Termine um ein paar Tage verschoben würden, und somit auch die Ferkel länger beim Landwirt verblieben. Dadurch, erklärt Behrens, „kommen die gewohnten Rhythmen durcheinander”.

Nach Informationen von Geschäftsführer Wilhelm Behrens belief sich die jährliche Zahl der Tiere, die Tiervermarktung Walsrode-Visselhövede an Tönnies lieferte, auf circa 6000 Tiere. Behrens: „Die Schlachtsauenabnahme läuft zurzeit nur sehr begrenzt, da es außer Tönnies nur drei größere Abnehmer gibt.”

„Im Augenblick”, sagt Behrens, „werden nur etwa 30 Prozent abgenommen und das auch nur im Rahmen von Preiszugeständnissen. Die Preisnotierung findet aktuell nicht mehr statt. Die Landwirte bekommen circa zehn Cent pro Kilo Schlachtgewicht weniger. Wir können nur hoffen, dass es zu keinem großen Preisverfall in der Schlachtschweine-, Sauen- und Ferkelvermarktung kommt, denn das könnte langfristig für manche Betriebe zu existenziellen Folgen führen. Die Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede hat 570 Mitglieder. Im Kerngebiet mit einem Radius von 90 Kilometern liegen der Heidekreis, die Landkreise Rotenburg, Celle, Nienburg und Verden. Vermarktet werden Schweine, Ferkel, Kühe und Bullen.

In Walsrode sind neun Gliederzüge, zwei Sattelzüge und vier Solofahrzeuge stationiert. Fred Winkelmann aus Groß Eilstorf (Heidekreis) ist einer der rund 20 Fahrer. Er hat mit seinem grünen Lkw Schweine aus Klein Hehlen geholt. Er übergibt die Tiere und das Fahrzeug nach einer kurzen Pause in Walsrode an einen Kollegen, der die Schweine nach insgesamt drei Stunden nach Emstek bei Cloppenburg, dem drittgrößten deutschen Schlachthof, bringt. Alles unter der Vorgabe, die Zeiten für Tiertransporte zu verkürzen. bn