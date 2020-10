Renaturierung auf dem Weg

Jede Menge Metallschrott: Der fällt gerade beim Rückbau der ehemaligen Lagerstättenwasser-Versenkbohrung „Wittorf Z 1“ an. Sobald die Arbeiten beendet sind, beginnt die Rekultivierung – ein Punkt, der bei der ehemaligen Bohrung in der Gilkenheide bereits erreicht ist.

Wittorf – Die Rückbauarbeiten von Wintershall Dea an der ehemaligen Versenkbohranlage in Grapenmühlen sind in vollem Gang. Bis Mitte nächsten Jahres sollen diese endgültig abgeschlossen sein – das ist das Ziel, sagt Pressesprecher Heinz Oberlach. Aktuell befinde man sich in Phase vier der Arbeiten auf dem Betriebsplatz „Wittorf Z1“. Dabei werden unter anderem zwei Abschnitte der Mehrfachverrohrung in einer Tiefe von 821 bis 921 Metern abgefräst.

Der erste 100 Meter lange Abschnitt ist bereits ausgefräst, aktuell ist das zweite Rohr an der Reihe. Beim Ausfräsen des ersten Abschnittes sind gut acht Tonnen Stahlspäne und etwa 3,5 Kubikmeter Zement angefallen. „Beim Ausfräsen des zweiten Abschnittes fallen voraussichtlich rund zehn Tonnen Stahlspäne und 6,5 Kubikmeter Zement an“, so Oberlach. Beide Materialien würden „laufend beprobt und danach entsprechend der Probenergebnisse von zertifizierten Firmen fachgerecht entsorgt“.

Die Fräsarbeiten sollen nach aktueller Planung spätestens Mitte November beendet werden, daran schließen sich die Verfüll-Arbeiten auch dieses Abschnitts der Bohrung an – nicht die erste Verfüllung dort. Von der ab 1981 bis auf eine Tiefe von gut 5 000 Meter gebrachten Erdgas-Produktionsbohrung wurden später die unteren 4 000 Meter verfüllt, da die Förderraten nicht den Erwartungen entsprachen. Nun folgt die restliche Verfüllung der anschließenden Versenkbohrung für das bei der Erdgasförderung anfallende Lagerstättenwasser.

In der nächsten Phase kommt eine Zementschicht nebst Dickspülung in die Bohrung. Die Dickspülung zwischen zwei Zementschichten ist eine zusätzliche Sicherung, da sie „auch feinste Hohlräume abdichtet“, erklärt Oberlach. Am Ende kommt in etwa drei bis vier Metern Tiefe eine Stahlplatte oben drauf. Nach der Verfüllung und dem Rückbau des Platzes – also wenn auch die Betonplatte vollständig verschwunden ist – steht die Rekultivierung des Geländes an. Im Anschluss beginnt das freiwillige Grundwassermonitoring über Probebrunnen, das das Unternehmen durchführen wird. Dabei werden Proben über einen Zeitraum von drei Jahren genommen. Das Monitoring soll Beruhigung schaffen bei denen, die befürchten, dass trotz Mehrfachverrohrung Bestandteile aus dem in die Bohrung eingebrachten Lagerstättenwasser im nutzbaren Grundwasser sein könnten. „Dann wird sich entscheiden, wie es dort weitergeht“, sagt Oberlach.

Aktuell liege alles im Zeitplan. Der Rückbau könne sich aber witterungsabhängig auch verzögern. Dennoch blickt er einem Abschluss der Arbeiten bis Mitte nächsten Jahres optimistisch entgegen. „Dann erhält der Eigentümer die Fläche so zurück, wie er sie einst verpachtet hat“, so der Sprecher – und kann sie wieder nutzen, wie es ihm beliebt.

Ähnliche Arbeiten hat bereits der Gasförderkonzern „ExxonMobil“ vor zwei Jahren bei seinem einstigen Betriebsplatz in der idyllischen Gilkenheide zwischen Riep-holm und der Kreisgrenze durchgeführt. Dort ist zwar noch ein Zaun aufgebaut, der das ehemalige Betriebsgelände markiert, doch auf der Fläche deutet nichts mehr darauf hin, dass sich dort einmal eine Verpressanlage für Lagerstättenwasser befunden hat. „Bei dem Zaun handelt es sich um einen Wildschutzzaun, der die renaturierte beziehungsweise wiederaufgeforstete Fläche schützt“, erklärt Exxon-Pressesprecher Klaus Torp.

Anfang November 2019 sind dort die Arbeiten abgeschlossen worden. Im Rahmen dieser Rekultivierung hat es auf dem Gelände zudem eine fachgutachterliche Endbeprobung gegeben. Eine solche mit unauffälligem Ergebnis sei die Voraussetzung dafür gewesen, die Fläche an den Eigentümer zurückzugeben, so Torp. Die Stilllegung war damals eingeleitet worden als Fortsetzung des Ausstiegs aus dem sogenannten Kalkarenit. Das ist die Ablagerung von Lagerstättenwasser auch in solchen Gesteinsschichten, die zwar geologisch gut geeignet sind, dieses Wasser sicher aufzunehmen, aus denen aber zuvor kein Erdgas gefördert wurde, erläutert Torp.