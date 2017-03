Reiter in allen Sparten gut aufgestellt

Visselhövede - Während der Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Visselhövede (RFV) dankte Vorsitzender Heiner Helmke seinen Mitgliedern für die „viele Arbeit“, die in den vergangenen Jahren bei der Herrichtung des Vereinsgeländes geleistet wurde.

Im sportlichen Bereich wurde bekannt gegeben, dass in diesem Jahr wieder ein Orientierungsritt geplant ist. „Die Organisation wird von mehreren Sparten zusammen durchgeführt“, teilt der Verein mit.

Distanzreiter starten durch

Auch die Sparte Distanzreiten hat sich für die kommenden Monate einen Trainingsritt und natürlich einen echten Wettbewerb vorgenommen. „Die Sparte will noch mehr auf das Training eingehen. Außerdem soll ein längerer Distanzritt als im vergangenen Jahr angeboten werden“, heißt es.

Von den Mounted-Games-Reitern berichtete Fred Meinke, dass er 2016 mit zwei Jugendmannschaften in Deutschland unterwegs gewesen sei, unter anderem bei den Deutschen Meisterschaften. Geplant sind für dieses Jahr demnach zwei U18-Mannschaften und ein Team in der Offenen Klasse. Bei den Fahrsportfans ist die Ausschreibung für das Fahrturnier raus, wie Karl-Heinz Hellberg berichtete. „Das Turnier ist für den 25. Juni geplant.“

Wie es sich für eine Versammlung gehört, wurden langjährige Mitglieder geehrt: So ist Jürgen Oelfke bereits 40 Jahre dabei und Günter Peters 30 Jahre. Für ihre sportlichen Leistungen auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene wurde Jula Stöckmann ausgezeichnet.

Auf Kreisebene in der Sparte Dressur gab es Anerkennungen für Julia Zander und in dem Bereich Springen für Jula Stöckmann, Fe Marquardt, Aline Lüchau, Denis Rohloff, Annika Überschär, Jessica Pruchnowski. Bei den Vielseitigkeitsreitern wurde Fe Marquard in Abwesenheit geehrt. Die Distanzreiter Karin von Deylen und Maike Steinkamp wurden ebenso beglückwünscht wie die Mannschaftsspringreiter Annika Ueberschär, Fe Marquard, Aline Lüchau, Jula Stöckmann, Denis Rohloff, Felicitas Mahnken und Bele Stöckmann. - jw