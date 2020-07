Reise in die Heide

Umsteigen am Edeka-Markt in Neuenkirchen: Mit einem kurzen Aufenthalt können Visselhöveder jetzt mit dem Visselhöveder und dem Neuenkirchener Bürgerbus bis nach Schneverdingen fahren. Am Anschlusspunkt treffen sich der Neuenkirchener Bürgermeister und Bürgerbusfahrer Carlos Brunkhorst, der Vorsitzende des Bürgerbusvereins Neuenkirchen Claus Manecke (Mitte) und der Visselhöveder Bürgerbuschef Eckhard Langanke (r.).

Visselhövede – Am Donnerstag beginnen in Niedersachsen die Ferien. Viele Reiselustigen planen coronabedingt, ihren Urlaub in der Heimat zu verbringen und nicht ins Ausland zu fahren oder fliegen. Ein schönstes Ausflugsziel ist ziemlich nah: die Lüneburger Heide. Und dorthin, genauer gesagt nach Schneverdingen, können Visselhöveder jetzt auch mit dem Bürgerbus fahren.

Die Bürgerbusvereine Neuenkirchen und Visselhövede haben sich zusammengetan und bieten nun eine Strecke bis nach Schneverdingen an, mit Umstieg und kurzem Aufenthalt in Neuenkirchen. Der Bürgerbus Neuenkirchen ist erst Anfang des Monats mit drei Linien neu gestartet.

„Zwar haben wir keinen direkten Bus-zu-Bus-Anschluss, aber nach einem kurzen Aufenthalt in Neuenkirchen, geht es mit dem Neuenkirchener Bürgerbus weiter nach Schneverdingen“, berichtet Visselhövedes Bürgerbuschef Eckhard Langanke. Neuenkirchens Bürgermeister und Bürgerbusfahrer Carlos Brunkhorst ließ es sich nicht nehmen, die erste Fahrt mit Anschlussverbindung persönlich zu übernehmen. Umsteigen können Fahrgäste am Edeka-Markt in Neuenkirchen.

Einen wesentlichen Beitrag zum öffentlichen Personennahverkehr leistet seit zwölf Jahren der Bürgerbusverein Visselhövede. Er bringt die Menschen aus den umliegenden Orten Wittorf, Stellichte und Neuenkirchen in die Innenstadt Visselhövedes und auch wieder zurück, damit sie dort ihre Einkäufe, Bankgeschäfte und Arztbesuche erledigen können. Drei Linien werden werktäglich im zweieinhalb Stundentakt vier Mal am Tag bedient. Sogar Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle können befördert werden.

Um die Kosten für die Fahrgäste zu verringern, hat der Bürgerbusverein in Kooperation mit den Gewerbetreibenden in Visselhövede die Aktion „Bürgerbuspunkt“ ins Leben gerufen. Einkaufen in Visselhövede lohnt sich somit einmal mehr, denn in zahlreichen Geschäften und auch beim Edeka-Markt in Neuenkirchen erhält man bei einem Einkaufswert von zehn Euro einen Bürgerbuspunkt. „Bei sieben gesammelten Punkten auf der Karte gibt es eine Freifahrt“, erläutert Eckhard Langanke das Prinzip. „Damit beteiligt sich die Wirtschaft am System, und wir kommen als einziger Bürgerbus ohne jegliche Werbung auf dem Fahrzeug aus“, betont der Vorsitzende.

Die Fahrgastzahlen liegen bei etwa 5 200 Fahrgäste im Jahr. Durch die Pandemie musste der Bürgerbus für zwei Monate seinen Fahrbetrieb einstellen. Nun rollt er wieder täglich seine 300 Kilometer. Auch wenn viele Fahrgäste noch etwas vorsichtig und skeptisch sind „Nach jeder Fahrt mit Fahrgästen werden die Sitze und Griffe desinfiziert!“, versichert Bürgerbusfahrer Heinz Kirchfeld.

Erwachsene zahlen 2,20 Euro, Kinder und Jugendliche 1,15 Euro pro Fahrt. Es können aber auch alle Fahrkarten für den VBN-Bereich gekauft werden. Zurzeit gibt es 18 ehrenamtliche Fahrer, die den Bürgerbus lenken. Über weitere Unterstützung würde sich der Verein freuen. Wer sich vorstellen kann, zwei oder drei Mal im Monat den Bürgerbus zu steuern, kann sich beim Vorsitzenden unter der Telefonnummer 04262 / 2464 melden. Der Fahrplan und weitere Infos sind erhältlich unter www.buergerbus.visselhoevede.de.