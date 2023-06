Hohe Heide Regionalmanager Guido Pahl nach 15 Jahren verabschiedet

Von: Henning Leeske

Vom LAG-Vorsitzenden Carlos Brunkhorst erhält Guido Pahl (r.) einen Korb regionaler Spezialitäten zum Abschied. © Leeske

Guido Pahl, bekannt als Hohe Heide Regionalmanager, verlässt sein bisheriges Wirkungsfeld und zieht nach Süddeutschland. Zahlreiche Projekte konnte er in den letzten 15 Jahren begleiten und betreuen, sein Nachfolger Christian Oddoy ist indes auch kein Unbekannter in der Visselstadt.

Soltau/Visselhövede – Das Leader-Programm Hohe Heide der Europäischen Union unterstützt seit vielen Jahren diverse Vorhaben in der Stadt Visselhövede und der Samtgemeinde Bothel mit erheblichen Fördermitteln. Für die Umsetzung und Beantragung der Förderung ist immer der Regionalmanager in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) zuständig. Deswegen ist ein Personalwechsel an dieser Schlüsselposition absolut wegweisend für die nächste Förderperiode, die bereits vom zuständigen Ministerium in Hannover bewilligt wurde.

Der langjährige Regionalmanager Guido Pahl wurde nun bei der jüngsten Sitzung der LAG verabschiedet, weil er aus privaten Gründen nach Süddeutschland umzieht. „Machen Sie keinen großen Aufriss“, forderte er noch vom LAG-Vorsitzenden Carlos Brunkhorst, dem Bürgermeister von Neuenkirchen. „Sie haben die Region in den beiden Förderperioden wesentlich mitgeprägt“, sagte Brunkhorst. So habe Pahl 64 Projekte zu Beginn, beziehungsweise 70 Projekte in der zweiten Periode persönlich von der Antragstellung bis zur Abrechnung betreut.

Hervorragende Performance

Sein offizieller Dienstherr, der Botheler Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle, bestätigte diese hervorragende Performance. „Er sorgte immer dafür, dass das Budget vollständig ausgeschöpft wurde und auch noch zusätzliche Mittel aus anderen Förderregionen zu beschaffen, das war ganz großartig“, bescheinigte Eberle. „Das ist eine Arbeit, die einen jeden Tag glücklich gemacht hat. Es hat sich nie erschöpft“, reagierte Pahl auf die Bilanz seiner Tätigkeit. „Das ist ein Einschnitt“, sagte Brunkhorst.

Zur Erinnerung an seine lange Zeit in der Lüneburger Heide erhielt Pahl zum Abschied einen riesigen Karton mit regionalen Spezialitäten den er mit in seine neue Wahlheimat in Heilbronn nehmen kann.

Christian Oddoy als Nachfolger vorgestellt

Direkt nach der Verabschiedung stellte Brunkhorst sogleich Christian Oddoy als Nachfolger von Guido Pahl vor. Der bald ehemalige Gemeinwesenarbeiter der Stadt Visselhövede wechselt somit das Büro und seine Aufgaben, bleibt aber der Visselstadt erhalten. Auch wenn er nun Kommunen und private Antragssteller in gleich drei Landkreisen betreuen muss. Hier könnte man fragen, wer ihm als Sozialarbeiter folgt.

Am Rande der letzten LAG-Sitzung stand Guido Pahl zu seiner Tätigkeit als Regionalmanager für ein Interview zur Verfügung.

Herr Pahl, wie lange waren sie Regionalmanager der Hohen Heide?

Am 30. Juni 2023, meinem letzten Arbeitstag, auf den Tag genau 15 Jahre.

Können Sie überschlagen, wie viele Fördermittel sie insgesamt aus dem Leaderprogramm der EU über die Jahre vermittelt haben?

Grob geschätzt, waren es circa sechs Millionen Euro reine Leader-Mittel, zu denen noch Gelder aus anderen Töpfen, der Dorferneuerung sowie Kofinanzierungsmittel kommen.

Es muss doch ein Leuchtturmprojekt geben, dass für Sie aus allen heraussticht und Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?

Da gibt es nach so vielen Jahren natürlich einige. Aber das Kleinste ist für mich auch das größte: Die rollende Ameisenschule des Deutschen Ameisen-Erlebnis-Zentrums.

Welches Vorhaben war für Visselhövede und Bothel ihrer Meinung nach besonders wertvoll?

Für Visselhövede das Haus der Bildung und die Inklusionskutsche und in der Samtgemeinde Bothel der Kinderstrand am Bullensee und der Garten der Begegnung Brockel.

Welches Projekt war das kurioseste aus ihrer Sicht?

Kurios ist vielleicht das falsche Wort. Aber Friedhöfe in Parks und Gärten der Begegnung umzubauen, war schon reichlich bizarr. Am Ende gab es dafür einen Sonderpreis des Landwirtschaftsministeriums und erstaunlich viel Zuspruch aus der Bevölkerung.

Gab es ein Projekt, das Sie gerne realisiert hätten, aber leider gescheitert ist?

Der Neubau eines Außengeheges, einer Voliere für die Wildtierauffangstation auf dem Emhof (Soltau).

Sie waren innerhalb der Hohe Heide Region in drei Landkreisen unterwegs. Was das mehr Herausforderung oder doch eine Chance für neue Wege?

Diese Grenzen waren innerhalb der Hohen Heide nie ein Thema und Dank der vielen grenzübergreifenden Kooperationsprojekte mit den Nachbarregionen auch nicht spürbar. Ich glaube, dass sich die Vertreter aus den drei Landkreisen durch die Zusammenarbeit in der Hohen Heide noch besser kennengelernt haben.

Förderanträge haben den Ruf von großer Bürokratie und viel Papierkram. Ist das bei der Hohen Heide auch so?

Ja, das ist hier auch so. Aber dafür ist dann ja auch das Regionalmanagement da, um den Menschen mit ihren spannenden Ideen so viel Bürokratie wie möglich abzunehmen. Da haben wir es in der Hohen Heide sehr „schlank“ gehalten.

Welches Förderkriterium hat für Sie persönlich einen besonderen Stellenwert?

Der Gedanke der Inklusion. Für die Begegnungen und Erfahrungen, die sich aus diesen Projekten entwickelt haben, bin ich ganz besonders dankbar.

Haben Sie Ideen für interessante Ausprägungen von Vorhaben in der neuen Förderperiode, Stichwort Inklusion oder Vernetzung innerhalb der Region?

Da sollte mein Nachfolger die Pflöcke einschlagen. Das neue Regionale Entwicklungskonzept hält ja viele Möglichkeiten bereit.

Werden sich die Leaderprogramme der EU inhaltlich weiterentwickeln?

Das werden sie sicher. Die Anforderungen und Ansprüche an das Leben im ländlichen Raum verändern sich ja auch; wobei über Leader schon ein sehr großes Spektrum abgedeckt wird. Viel wichtiger erscheint mir aber, dass die Gruppen vor Ort noch mehr Freiheiten bei der Ausgestaltung der Fördermöglichkeiten erhalten.

Nun etwas persönlicher: Warum endet Ihre Zeit als Regionalmanager nach so vielen erfolgreichen Jahren?

Man wird ja nicht jünger. Und nach zwölf Jahren pendeln hat meine Frau es dann doch verdient, dass ich zu ihr ziehe.