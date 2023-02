Von Rotenburg nach Visselhövede: Selbstversuch der Redaktionspraktikantin

Zurück in der Rotenburger Redaktion: Mein Ausflug und zugleich auch Test war am Ende erfolgreich sowie lehrreich. © S

Es sind nur rund 22 Kilometer von Rotenburg nach Visselhövede, aber die können ohne Auto ganz schön lang werden.

Rotenburg/Visselhövede – Ob mit der Fahrt von Rotenburg nach Visselhövede ohne eigenes Auto großer Aufwand verbunden ist, habe ich mich gefragt, als ich die Aufgabe bekam, die Außenredaktion der Kreiszeitung in Visselhövede zu besuchen. Ich bin zwei Wochen Schülerpraktikantin bei der Kreiszeitung in Rotenburg. Jens Wieters, Redakteur der Visselhöveder Nachrichten und natürlich Autofahrer, hatte vorgeschlagen: „Versuch doch mal, mich in Vissel zu besuchen. Mal gucken, wie lange du so brauchst.“

Kann doch nicht so schwer sein, an einem Donnerstag wie vereinbart pünktlich um 10 Uhr an seinem Arbeitsplatz zu sein, denke ich mir. „Ich nehme die Challenge an“, sage ich ihm selbstbewusst. Doch wie starte ich? Es entstehen viele Fragen: Mit welchen öffentlichen Verkehrsmittel komme ich möglichst rasch an mein Ziel? Bus oder Zug? Wie lange dauert die Fahrt? Wann muss ich dafür aufstehen?

Die Busfahrt: Eher unspektakulär, aber angenehm ruhig durch Dörfer mit ulkigen Namen wie Düsternheide. © -

Ich beginne, im Internet zu recherchieren, um meinen kleinen Ausflug in den Südost-Zipfel des Landkreises zu planen. Das Erste, was ich finde, ist ein Busfahrplan. Mit dem kann ich nichts anfangen. Es ist nahezu unmöglich zu entziffern, welcher Bus von wo und wann genau in welche Richtung fährt. Ich suche weiter und finde heraus, dass ich drei Möglichkeiten habe: zwei Zugfahrten und eine Busfahrt. Mit dem Fahrrad komme ich sicherlich auch nach Visselhövede, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich zu wenig Motivation dafür habe. Für beide Fahrten mit den Zügen muss ich eineinhalb Stunden einplanen. Die erste Zugstrecke würde mich über Bremen nach Visselhövede führen. Ich würde also, anstatt 22 Kilometer bis nach Visselhövede, zunächst in die entgegengesetzte Richtung meines eigentlichen Ziels reisen und schlussendlich 90 Kilometer hinter mich bringen. Das erscheint mir nicht logisch. Also bleiben noch die anderen beiden Varianten. Die zweite Zugroute führt mich zwar nicht über Bremen, aber auch nicht gen Osten, sondern von Rotenburg zunächst nach Verden. Dort muss ich umsteigen, mich in den Zug nach Langwedel setzen, um von dort endlich via Amerika-Linie in die Vissel-Stadt zu fahren. Warum heißt die Bahnstrecke eigentlich so? Der erfahrene Kollege klärt mich auf: „Das war früher die Linie, auf der Menschen aus Berlin und Umgebung nach Bremerhaven gefahren sind, um von dort per Schiff nach Amerika auszuwanderen.“ Super, denke ich, wieder was gelernt – aber schnell am Ziel bin ich immer noch nicht. Puh, jetzt wird es offenbar doch ein wenig komplizierter und mein Leichtfertiges „Das wird ja wohl nicht so schwer sein“, gerät ins Wanken.

Also bliebt nur der Bus. Aber es ist schon reichlich spät. Wenn ich den nächsten nehme, wäre ich nicht pünktlich um 10 Uhr in Vissel, sondern würde mich um 20 Minuten verspäten. Kann ich das trotzdem machen? Egal, der Kollege macht einen verständnisvollen Eindruck und wird mir schon nicht den Kopf abreißen.

Um 9.10 Uhr geht die Reise für mich los. Zu Fuß laufe ich von Zuhause in der Kreisstadt zum örtlichen Bahnhof. Zuerst brauche ich natürlich ein Ticket. Zum Glück habe ich bei meiner Recherche auch gleich geschaut, welchen Tarif ich wählen muss, damit es günstig bleibt. Fünf Euro verlangt der Automat, der die Münzen mitleidlos schluckt. Gut, das Ticket habe ich. Jetzt muss ich zum Busbahnhof. Die große Fläche ist gefüllt mit Bussen, aber in keinem sitzt ein Fahrer. Bin ich wirklich richtig? Auf der Infotafel wird meine Route angezeigt. Also warte ich einfach mal. Ein Mann kommt mir entgegen. Ich frage ihn, ob ich von dieser Haltestelle den Visselhöveder Bahnhof erreiche. „In einer Minute geht es los“, bekomme ich als Antwort. Ich bin froh, dass ich dann nach nun doch vier Minuten im Bus sitze. Pünktlich um 9.39 Uhr startet der Fahrer den Motor. Ich setze mich in die erste Reihe, weil ich von dort aus durch die große Frontscheibe einen schönen Ausblick habe.

Angekommen im Visseler Redaktionsbüro. © -

Im Bus sind anfangs keine weiteren Fahrgäste. Es steigen aber im Laufe der Tour ein paar Menschen zu. Auf der Fahrt durchquere ich Orte, die ich bewusst noch nie so wahrgenommen habe. Jetzt weiß ich aber, dass Düsternheide und Grapenmühlen auf dem Weg nach Visselhövede liegen.

Bald sehe ich das Ortsschild meines Ziels. „Nächster Halt: Visselhövede Bahnhof“, quäkt eine Stimme aus dem Lautsprecher. Jetzt aber raus aus dem schaukelnden Gefährt. Wie angekündigt, bin ich um 10.20 Uhr am Bahnhof. „Geht doch“, sage ich zu mir selbst.

Auf meinen Orientierungssinn kann ich mich leider aber nicht so richtig verlassen. Wo ist nochmal die Redaktion? Zum Glück ruft Kollege Wieters an und erkundigt sich, ob ich schon das Tor zur Heide erreicht hätte. So kann ich gleich nochmal nach der Adresse fragen. Um zu seinem Büro zu kommen, muss ich in Richtung Kreisel gehen und von dort noch ein paar Schritte in die Innenstadt. Um ganz sicher zu gehen, dass ich den richtigen Weg laufe, gebe ich das Ziel lieber in meine Handy-App ein. Fünf Minuten für die 850 Meter hatte ich dem Kollegen angekündigt – am Ende des Marsches sind es doch neun. Mist, wird er wohl sauer sein?

Schließlich sehe ich rechts das große blaue Schild „Visselhöveder Nachrichten“. Angekommen!

Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass der Visselhöveder Redakteur mir nicht allzu böse ist. Ich öffne die Tür. „Glückwunsch, ich habe mit mehr Zeit gerechnet“, begrüßt mich der Kollege freundlich, während sein Besuch über das Experiment schmunzelt. Exakt eine Stunde und 19 Minuten habe ich gebraucht.

Aber Ausruhen ist nicht, der Kollege nimmt mich mit zu seinem nächsten Termin. In nur 18 Minuten sind wir wieder in Bothel – mit dem Auto natürlich.