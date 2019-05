Rechts ist plötzlich links

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Rechts ist links und das Bein ist im Weg“, stellt Paul Grünhagen fest. Nein, er ist nicht betrunken zum Unterricht erschienen, vielmehr muss der 15-Jährige aber mit einer Simulationsbrille, die einen ähnlichen Effekt wie nach Alkoholkonsum hat, einen Weg gehen, ohne auf die Hütchen zu treten und noch den Haustürschlüssel in einen Eimer werfen.

„Das Alkohol-Präventionsprogramm kommt bei den Schülern gut an, weil es sich hier nicht um trockenen Unterrichtsstoff handelt, bei dem sie etwas schreiben müssen“, verdeutlicht Lehrerin Birte Hautau von der Visselhöveder Oberschule.

Sie führt mit dem Sozialpädagogen Ralf Meyer das Präventionsprogramm mit allen Achtklässlern durch. Grundlage ist die Geschichte von Tom & Lisa, die ihren 15. Geburtstag planen und überlegen, die Fete mit oder ohne Alkohol zu gestalten. „Dabei wird in den zwei Stunden nicht nur präventiv gearbeitet, sondern auch die Informationen über die Gesundheitsschäden aufgezeigt, die rechtliche Grundlage unter die Lupe genommen und auch Hilfsmaßnahmen für den ,Wenn-Fall’ aufgezeigt“, erklärt die Präventionspädagogin. Sie ist sich darüber im Klaren, dass gerade in dem Alter wohl jeder mal mit Alkohol in Berührung kommt.

Die Achtklässler werden in vier Gruppen von je fünf bis sechs Schülern aufgeteilt, die verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. „Besonders die interaktive Gruppenarbeit mit den verschiedenen Arbeitsformen ist für die Schüler gut“, stellt Hautau fest. Es gehe nicht darum, Alkohol zu verteufeln, sondern aufzuzeigen, was bei Alkoholgenuss passiert. Zu den Spielen und Aufgaben zählt auch das Flaschendrehen, um Wissensfragen zu beantworten. „Als Hausarbeit hatten die Schüler auf, ihre Eltern zu interviewen. Einfach, damit Eltern und Kinder mit dem Thema in Berührung und ins Gespräch kommen.“

Die Simulationsbrille ist für die meisten Schüler eine schwere Aufgabe. Kaum einer schafft den Weg, ohne auf eines der bunten Hütchen zu treten und den Schlüssel in den Eimer zu werfen, der das Schlüsselloch simuliert.

Wichtig für die Präventionslehrer ist es auch, zu vermitteln, was bei einer Notsituation zu tun ist. Hierfür wird unter anderem auch die stabile Seitenlage geübt.

Und wie sehen es die Schülern selbst? „Klar habe ich schon mal etwas Alkohol getrunken, doch als Sportler ist mir das nicht so wichtig“, stellt Paul Grünhagen klar.