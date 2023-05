Radwegenetz in Visselhövede und Bothel braucht Pflege

Wollen gemeinsam das Radwegnetz in Visselhövede und Bothel modernisieren: Dirk Eberle (v.l.), Udo Fischer und André Lüdemann. © Glaschke

Das Radwegnetz in Visselhövede und der Samtgemeinde Bothel braucht dringend mehr Pflege. Das hat eine Studie von Fachleuten ergeben. Schilder sind nicht mehr zu sehen, Teilstrecken stehen nach Regenfällen lange unter Wasser. Die Kommunen wollen das ändern.

Wittorf – „Unser Radwegenetz in der Region Visselhövede/ Bothel muss dringend überarbeitet werden.“ Dieses ernüchternde Fazit zog Udo Fischer, Chef des Touristikverbands, während der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie zum Thema Radwegnetz. Seine Auffassung wird von den Machern der Studie untermauert. Bei vielen der Wege gibt es Mängel.

Die Erhebung wurde 2019 unter dem Titel „Machbarkeitsstudie Qualitätssicherung und -verbesserung im Radverkehr im Landkreis Rotenburg“ in Auftrag gegeben. Untersucht wurden der Zustand und das Potenzial des Radwegenetzes durch das Unternehmen Lebensraum Zukunft aus Kiel. Nach insgesamt elf Monaten lag das Ergebnis vor. Dabei wurden neben Freizeit- und Alltagsbelangen auch die fast 40 Themenrouten unter die Lupe genommen.

Folgen aus der Studie sollen sowohl für die einheimische Bevölkerung erarbeitet werden als auch für Radtouristen. Ein hochwertiges Radwegenetz kann die Attraktivität für Tagestouristen erhöhen, wie der Allgemeine Deutschen Fahrradclub ermittelt hatte. Seinen Angaben zufolge nehmen Radtouristen bis zu 100 Kilometer Anfahrt in Kauf, um ihre Freizeit auf dem Rad zu verbringen. Damit liegt der Landkreis optimal zwischen den Ballungsräumen Hannover, Hamburg und Bremen.

Studie zeigt viele Mängel auf: Viel Bewuchs und kaum Rastplätze

Fischer machte aber deutlich, dass es dem vorhandenen Radwegenetz an Pflege fehle. So seien Schilder eingewachsen oder verschmutzt, wenn sie nicht ganz fehlten. Mehr als 70 Prozent der Wegweiserstandorte in der Samtgemeinde Bothel und in Visselhövede müssten überarbeitet werden.

Die Mängel an der Beschilderung sind aber nicht das einzige Problem. Anhand von Fotos konnten die zahlreichen Kuriositäten auf den Radwegen im Kreis auch von Laien gut erkannt werden. Schotterwege, Wege mit Grasnarbe in der Mitte oder Kopfsteinpflaster verlangen Radfahrern viel ab und schmälern den Erholungswert erheblich.

Wege müssen auf die Zielgruppe angepasst werden

Einige Radwege, so Fischer, glichen nach einem Regenfall eher einer Seenlandschaft, andere seien gleich ganz durch eine Schranke abgeriegelt. „Unsere Wege müssen besser auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Es fahren auch Familien oder Gruppen gemeinsam mit dem Rad. Deren Bedarf werden viele Wege nicht gerecht.“ Er verwies auch darauf, dass Radwanderer mit hochwertigen Wegen einen anderen Standard zum Fahren erwarten würden.

Es gibt aber noch einen dritten Aspekt, der als mangelhaft zu bezeichnen ist: Es sind kaum Rastmöglichkeiten vorhanden. Schutzhütten und Bänke für Gruppen ab vier bis sechs Personen seien eher Mangelware. Darüber hinaus sind die vorhanden Rastmöglichkeiten oft nicht direkt am Weg und damit schwer zu finden.

Ein letzter Kritikpunkt bezieht sich auf die Themenrouten. Diese seien, fasst Fischer die Studie zusammen, beliebig und austauschbar.

Gemeinsamer Kümmerer soll’s richten

Aus dem Publikum kamen zusätzlich die Hinweise, dass beispielsweise die Wirtshaustour in Bothel zwar ausgeschildert sei, praktisch aber nicht mehr existiere. Die Empfehlung in der Studie lautet, die Zahl der Themenrouten zu reduzieren. Auch die Wegstrecken selbst sollten reduziert werden, um die Qualität der bleibenden Wege zu erhöhen. Fischer ist von dieser Empfehlung nicht überzeugt, er spricht sich eher dafür aus, die bestehenden Wege mehrheitlich zu erhalten.

Änderungen könnte laut Fischer ein Kümmerer für die Radwege bringen. Die beiden betroffenen Bürgermeister Dirk Eberle (Samtgemeinde Bothel) und André Lüdemann (Visselhövede) unterstützen diese Idee. Mit Hilfe von EU-Geldern soll eine Person eingestellt werden, die sich hauptamtlich um die Pflege der vielen Radwege kümmert.

Gemeinsam wollen die Kommunen das Management des Radwegenetzes optimieren. Darüber hinaus müssten auch inhaltliche und bauliche Veränderungen angestoßen werden. Fischer: „Bei den Themenrouten müssen wir konkreter werden und sinnlose Routen notfalls auflösen. Grundsätzlich wollen wir unser Radwegenetz qualitativ auf einen hohen Standard heben. Hier sind die Nordpfade unser Vorbild.“

Am Ende waren sich die Bürgermeister und auch der Touristikfachmann einig, gemeinsam die Kuh vom Eis beziehungsweise das Rad aus dem Morast ziehen.