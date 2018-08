„Radweg muss dringend her“

Jeddingen - Von Jens Wieters und Reike Raczkowski. „An der Stelle, wo der Radweg endet, wollte ich die Straße überqueren. Ich habe nach links und rechts geschaut und kein Auto gesehen. Und dann bin ich rüber. Es gab einen Knall. “ Die zwölfjährige Hanna aus Kohlenförde (Gemeinde Kirchlinteln) steht immer noch unter Schock. Am vergangenen Freitag war sie auf der L171 bei Brunsbrock von einem Auto angefahren worden. Seit Jahrzehnten wünschen sich die Menschen zwischen Jeddingen und Brunsbrock einen Radweg auf dieser Strecke. Jetzt kommt offenbar Bewegung in die Thematik, allerdings ist weiterhin Geduld gefragt.

Am Dienstag kamen nämlich Anwohner der Landesstraße an der Unfallstelle zusammen, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. „Ich kann nicht verstehen, dass immer erst etwas passieren muss“, sagte der elfjährige Corvin Meyer aus Kohlenförde. Seit 2016 gibt es zumindest die Hoffnung, dass der 10,2 Kilometer lange Lückenschluss zwischen Jeddingen und Brunsbrock endlich realisiert werden könnte.

Im Radwegekonzept des Landes Niedersachsen steht das Projekt auf Platz drei der Prioritätenliste. Die Wege auf Platz eins und zwei befinden sich bereits in Planung. Demnach dürfte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTV) als Nächstes die Verbindung Jeddingen-Brunsbrock in den Fokus nehmen. Dass das Projekt recht zeitnah angegangen wird, steht allerdings nicht in Aussicht. „Nach Aussage der Behörde wird es frühestens 2020 losgehen“, berichtet Bianca Meyer, die Mutter von Hanna. Sie erzählt, dass sie und ihr Mann ihren beiden älteren Kindern bisher erlaubt hätten, mit dem Rad zur Schule zu fahren. „Wir wollen, dass sie selbstständig sind. Und Bewegung ja auch wichtig“, sagt sie. „Die Angst fährt aber immer mit.“

Vor zehn Jahren kam es im Bereich Hof Tadel / St. Pauli auf der Visselhöveder Seite der Landstraße zu einem Unfall, bei dem ein Jeddinger Radfahrer getötet worden war. Darum drängen auch die Politiker aus den Reihen des Visselhöveder Stadtrats auf eine Verwirklichung der Pläne.

Allen voran Jeddingens Ortsbürgermeister Henning Vollmer (CDU): „Schon seit Jahren wollen wir den Radweg. Der muss dringend her. Aufgrund des dichten Verkehrs trauen sich nicht mal Erwachsene, auf der Straße mit dem Rad zu fahren. Bei Kindern geht das gar nicht.“

Außerdem würde der Bau diese letzte Radweglücke in dieser Region schließen. „Wir sollen und wollen immer mehr Rad fahren, dann muss auch die nötige Infrastruktur dafür geschaffen werden“, fordert Vollmer.

Zum Protest an der Unfallstelle bei Brunsbrock waren auch Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald und die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD) gekommen, um die Bürger über den aktuellen Sachstand zu informieren. Bei den beiden rannten die Bürger offene Türen ein. „Es ist völlig unstrittig, dass dieser Radweg dringend gebaut werden muss“, so Liebetruth. Sie weiß aber auch: „Es mangelt der Behörde derzeit an Planern, die das Projekt angehen könnten.“ Deswegen werde eine Umsetzung wohl leider noch etwas auf sich warten lassen.

Bürgermeister Rodewald sagte: „Wir wären auch bereit, die Behörde zu unterstützen, damit es schneller geht. Nicht mit Geld, das können wir uns nicht leisten, aber wir haben angeboten, dass wir zum Beispiel bei der Organisation von Gesprächen mit Grundstückseigentümern behilflich wären.“

Für Jeddingens Bürgermeister Vollmer kann es nicht sein, dass eine zeitnahe Realisierung des Projekts an fehlenden Planern scheitert: „Dann muss man solche Arbeiten vergeben.“