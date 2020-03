Querdenken ist gefragt

Von Vincent Wuttke

Visselhövede – Die Ladentür ist geschlossen. Und dennoch herrscht bei „Vento“ in Visselhövede offenkundig Betrieb. Menschen kommen und stellen Räder vor dem Eingang ab und verschwinden oder Ulf Timmann, Inhaber des Geschäfts, fährt Proberunden über den Marktplatz. Das Rathaus ist genau gegenüber und auch Bürgermeister Ralf Goebel sieht den Geschäftsmann umherfahren mit den Rädern. Er grüßt nett, greift aber nicht ein. Wieso? Timmann hat einen kreativen Weg gefunden, um seinen Laden trotz der Öffnungsverbote des Landes Niedersachsen und des Landkreises weiterzuführen in Zeiten von Corona. Es ist seit einer Woche ein „Fahrradladen to go“ entstanden.

Durch die Tür darf kein Kunde in das Innere des Geschäfts gelangen. So entstand ein simples, wie schlaues Konzept. Das hängt für alle Interessierten gut sichtbar vor der Tür. Kunden melden sich bei Fragen per Telefon oder E-Mail bei Timmann. Am vereinbarten Tag wird das Rad gebracht und mit einem eigenen oder bereitstehenden Schloss gesichert. Den Schlüssel legen die Kunden in eine Box, die nur Timmann öffnen kann. Ein Formular mit Kontaktdaten muss an das Rad gehängt werden. „Vento“ führt den Service durch, spricht den Abholtermin ab und stellt das Gefährt zu einem vereinbarten Zeitpunkt mit einem Zahlenschloss nach draußen. Der Code wird mitgeteilt, und das Fahrrad kann mitgenommen werden. Bezahlt wird per Papiertüten oder über entsprechende Internetplattformen. Die Gefahr, dass über Kontaktstellen wie dem Lenker oder dem Sattel das Coronavirus übertragen werden kann, besteht nicht. Nach jeder Reparatur wird das Objekt desinfiziert. „Das ist wirklich eine sehr ausgefuchste Idee und toll zu sehen“, lobt der Bürgermeister.

„So lebt immerhin der Werkstattbereich weiter, und ich habe meine vier bis fünf größeren Reparaturen pro Tag“, erzählt Timmann. Der Vorteil für ihn: Er kann aktuell seine Reparaturen besser planen als je zuvor, da er alles ganz genau abspricht. Für den Visselhöveder stand außer Frage, dass in der Corona-Krise der wirtschaftliche Betrieb stillsteht. „Das wäre für mich ja witzlos, hier dichtzumachen.“ Gerade in der aktuellen Phase der Zurückstellung des sozialen Kontaktes ist das Radfahren genau so beliebt wie das Spazierengehen. Deshalb ist die Nachfrage nach Reparaturen aktuell auch weiterhin groß. „Das Wetter ist gerade ideal, und die Kunden nehmen die Idee super an“, findet Timmann.

Übrigens wäre es auch noch möglich, ein Rad zu kaufen. Es ist nur nicht möglich, es vorher im Laden genau zu begutachten. Aber auch dafür hätte der Querdenker natürlich eine Lösung parat. „Per Videoanruf kann ich die Räder ganz genau zeigen, wenn Interesse besteht“, sagt er.

Ausgehend von diesem Beispiel soll nun auch im gesamten Gewerbe in Visselhövede die Kreativität entfacht werden. Timmann hat in seiner Funktion als Vorsitzender des Gewerbevereins eine Rundmail verschickt, damit sich die Geschäftsleute ordnen. Am Samstag hatten 19 Geschäfte aus Visselhövede in der Kreiszeitung in einer Anzeige darauf hingewiesen, dass sie weiterhin für die Kunden da sind und ähnlich wie Timmann noch verkaufen. „Wir sammeln weitere Ideen, die wir schnell umsetzen wollen“, betont der Ladenbesitzer. Er weiß jedoch, dass es für einige Betriebe nicht so leicht ist, weiterzumachen. „Ein Kleidungsgeschäft hat natürlich nicht so viele Möglichkeiten wie ich. Dennoch kann man dort zum Beispiel auch etwas finden, um die Vorschriften etwas zu umgehen.“ Die Unterstützung des Ordnungsamtes und der Verwaltung haben die Inhaber der Läden jedenfalls. Goebel betont: „Wir sind stolz darauf, dass wir als kleine Stadt so ein buntes Angebot haben. Das soll auch auf jeden Fall in Zukunft so bleiben.“ Timmann sieht es ähnlich. „Es wird nach Corona wieder alles ins Laufen kommen. Man muss bis dahin nur durchhalten und kreativ sein.“ Er ruft deshalb die Bürger noch einmal zur Unterstützung auf: „Kaufen Sie weiterhin bei den örtlichen Geschäften ein und bestellen Sie nicht alles im Internet!“ Nun sollen jedenfalls Anreize geschaffen werden, damit die Kunden vor Ort bleiben.