Punkte nun auch beim Combi

Visselhövede - „Ein langersehnter Wunsch geht in Erfüllung“, freut sich Eckhard Langanke, Vorsitzender des Visselhöveder Bürgerbusvereins. Seit dem 1. Februar sind die beliebten Bürgerbuspunkte auch beim Combi-Einkaufsmarkt erhältlich. „Für einen Einkaufswert in Höhe von zehn Euro erhält der Kunde einen Bürgerbuspunkt. Bei sieben Punkten auf der Karte gibt es eine Freifahrt“, informierte Langanke, der dieses Prinzip der Win-Win-Situation als einzigartig in der Region betrachtet. „Dafür haben wir keine Werbung auf dem Bus.“

„Mit dem Einkaufsbon gehen die Kunden an die Information und erhalten hier ihre Punkte“, erklärt Combi-Disponentin Marina Dehnbostel das Procedere.

Mit dem Combi-Markt sind es nun 18 Firmen, die sich an der Aktion beteiligen, von der alle ihren Vorteil haben. „Sogar der Edeka-Markt in Neuenkirchen ist mit dabei“, so der Vorsitzende. „Wir haben viele ältere Fahrgäste, die sich speziell am Combi absetzen lassen, da sie von dort alles zentral erreichen können und optimale Sitzmöglichkeiten nach dem Einkauf haben“, berichtet Volker Treichel. - aki