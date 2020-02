Pudelnass war gestern

Visselhövede - Von Jens Wieters. Starker Regen und fast ebenso viel Wind – eigentlich ein Wetter, bei dem man nicht mal einen Hund vor die Tür jagen möchte. Aber die Fahrschüler der Visselhöveder Grundschule mussten die Wetterkapriolen in den vergangenen Monaten wohl oder übel ertragen. Denn bekanntlich musste ihre alte und vor allem schützende Bushaltstelle direkt neben der Schule dem Neubau des Primar Campus weichen. Seitdem müssen die Fahrschüler rund 400 Meter weit laufen und die Busfahrer die Freifläche auf dem Majorsbruch ansteuern. Dort gab bisher es nur ein Haltestellenschild und ein paar Findlinge, die als eine Art Barriere fungieren, damit die Kinder nicht unvermittelt vor einen einfahrenden Bus rennen können. Aber jetzt stehen schicke Glashäuser zur Verfügung, die den Kindern ausreichend Schutz vor Regen und Wind bieten sollen.

Das vollverglaste Stadtmobiliar wurde jetzt per Spedition angeliefert und zunächst auf dem Marktplatz zwischengelagert, bevor es in den kommenden Tagen auf die Fundamente gesetzt wird, die die Männer des städtischen Bauhofs bereits betoniert hatten. „Wir werden die beiden Häuschen so aufstellen, dass die Öffnungen gegenüber liegen. So sind die Kinder von allen Seiten geschützt“, informiert Ordnungsamtsleiter Mathias Haase, der bei der Anlieferung selbst mit angepackt hat, um die zerbrechliche Ladung vom Lkw zu bugsieren.

Damit dürften auch die Eltern zufrieden sein, die sich bei unserer Zeitung darüber beschwert hatten, dass ihre Kinder an der provisorischen Haltestelle im „Dunklen und auch noch im Regen“ auf den Bus warten müssten. Eine Lampe hatte die Stadt sofort angebracht und jetzt gibt es auch ein Dach über dem Kopf. Rund 6 000 Euro investiert die Stadt in den Wetterschutz. „Das Gute daran, ist, dass die Buswartehäuschen mobil sind und jederzeit abgeschraubt und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden können“, so Haase. In der Stadt oder den Dörfern gebe es sicherlich reichlich Verwendung dafür.

Aber zunächst einmal stehen sie so lange auf dem Platz am Majorsbruch, bis der geplante neue Busstopp an der Sporthalle an der Straße Auf der Loge fertig ist. Und das soll laut Planerin Sabine Möller von der Bremer Firma Sweco auch gar nicht mehr so lange dauern, wie sie während der Besichtigung durch den Bauausschuss betont hatte: „Wir rechnen damit, dass sie nach den Sommerferien betriebsbereit ist.“

Und wie auf Kommando war Heiko Twiefel aus Egenbostel schon ein paar Tage später mit seinen großen Maschinen angerückt, um die Bäume und Büsche vor und an der Sporthalle in Richtung Schulsportplatz zu fällen. Denn die standen dem Bau des Wendehammers für die Schulbusse im Weg.

An der Verlängerung der Giebelseite der Sporthalle wird ein überdachter Wartebereich für die Schüler eingerichtet. Planerin Möller hatte zunächst ein Wartehäuschen vorgesehen, Bürgermeister Ralf Goebel regte an, einen einfachen Regenschutz anzubringen: „Das ist günstiger, und wir können bei Bedarf erweitern.“ Aber vielleicht sind die neuen Glashäuser vom Majorsbruch ja auch geeignet. „Jetzt freuen wir uns erst mal, dass wir nicht mehr im Regen stehen müssen“, so ein Grundschüler gestern.