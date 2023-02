Programm des Visselhöveder Kulturvereins „EigenArt“ steht

Von: Angela Kirchfeld

Andreas Netter, Vorsitzender des „EigenArt“ freut sich auf das erste Veranstaltungshalbjahr. © Kirchfeld

Andreas Netter, Vorsitzender des Visselhöveder Kulturvereins „EigenArt“, präsentiert jetzt das Programm für das erste Halbjahr 2023.

Visselhövede – Der Visselhöveder Kulturverein „EigenArt“ hat seine Planungen für 2023 beendet und startet nach der für Künstler und Veranstalter sehr belastenden Corona-Zeit wieder voll durch und stellt jetzt das aktuelle Programm vor. Vorsitzender Andreas Netter: „Ich freue mich auf die Veranstaltungen, aber auch auf die großartige Zusammenarbeit in einem tollen Team. Es macht einfach richtig Spaß.“

Manche Künstler haben eine weite Anreise, andere sind aus der Region. So wie Tom Kirk, der mit seinem Konzert am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr im Heimathaus zu Gast ist. Der Musiker plaudert und sinniert, fordert heraus und ist dabei voll Selbstironie, ohne aufgesetzt zu wirken. Sprachwitz trifft auf Nachdenklichkeit, Melancholie und Nonsens sind nur eine Songlänge voneinander entfernt. Mal konstatiert Kirk nüchtern „Die Welt ist voller Idioten“, dann besingt er melancholisch-romantisch die „Feldhasen in Dortmund-Nord“.

Tammie Norrie, heißt übersetzt Papageientaucher und ist auch der Name der vierköpfigen, mitreißenden Folkband, die am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr auftritt. Die Musiker bringen jede Menge irisches und keltisches Feeling mit. Das Repertoire umfasst beliebte Pubsongs, klassische irische Tunes, melodische Balladen und rockige Instrumentalstücke, die in die Beine gehen. Dabei kommen ungewöhnliche Instrumente zum Einsatz. Neben der Bodhrán, der typischen irischen Rahmentrommel, baut die Band auf ein von Frank Deckert virtuos gespieltes Schlagzeug. Die irische Tin Whistle wird von den klaren Tönen der Blockflöten übernommen, die Martina Brückner und Katharina Bramkamp in den verschiedensten Ausführungen einsetzen.

Tom Kirk eröffnet am Samstag, 25. Februar, das „EigenArt“-Programm © -

Romantisch weiter geht es mit einem französischen Abend mit Raphael Muller am Samstag, 22. April, ab 20 Uhr im Heimathaus. „Er ist ein Multiinstrumentalist an der Trompete, Flöte, Gitarre, Schlagzeug, Synthesizer und Gesang und begeistert sein Publikum mit französischen Chansons von Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Charles Aznavour, Johnny Hallyday und vielen anderen“, informiert Netter. „Wir hatten ihn im vergangenen Jahr beim Open-Air-Kino zu Gast als Vorprogramm, um die Zeit bis zur Dunkelheit zu überbrücken.“

Für gute Laune werden am Samstag, 20. Mai, ebenfalls ab 20 Uhr, die Space Cowboys im Heimathaus sorgen. Der „Flug ins All der Töne“ begeistert Jung und Alt. Mit Evergreens, Oldies but Goldies, häufig auch mit mehrstimmigen Gesang, sind sie immer auf dem Weg, das Publikum zu begeistern.

Die Band Groove Collection, bekannt für ihren explosiven Mix aus Latin-Jazz, Funk und Fusion und nun mit zwei neuen Bandmitgliedern, rockt am Samstag, 24. Juni, auch wieder ab 20 Uhr die Bühne des Heimathauses.

Karten im Vorverkauf gibt es unter der Telefon-Hotline 04262 / 957700 auf der Homepage unter www.eigenart-vissel.de sowie im Geschäft Kaminland Lüneburger Heide im Haushaltswarengeschäft Karlstedt in Visselhövede.