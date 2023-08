Dorfladen in Jeddingen: 60 Prozent regionale Produkte

Von: Henning Leeske

Den Heide-Gin verschenkt Niklas Winkelmann auch gerne privat als Geburtstagsgeschenk. © Leeske

Der Dorfladen in Jeddingen läuft gut. Die Branchenneulinge sind nach zwei Jahren zufrieden. Sie planen sogar mit einer Erweiterung des Angebots.

Jeddingen – Die Nahversorgung im ländlichen Raum ist angesichts der anhaltend hohen Inflation weiter ein beherrschendes Thema. Viele Hofläden stöhnen unter den hohen Preisen im Lebensmitteleinzelhandel, weil dadurch auch ihr Umsatz stark rückläufig ist. Die Verbraucher greifen häufiger zur günstigeren Massenware statt zur Qualität aus der Region. Andererseits ist gerade älteren Dorfbewohnern das eigenständige Einkaufen wichtig, auch wenn es nur um den kleinen Schnack an der Brötchentheke oder bei Kaffee mit Kuchen geht. Jüngere Kunden verlangen im Dorfladen oft regionale Lebensmittel. Sind die Dorfläden oder Hofläden wirklich teurer als Discounter, die ständig untereinander im Preiskampf sind?

Grund genug, bei den beiden Jeddinger Pionieren in Sachen Einkaufen auf dem Dorf nachzufragen. Die Gründer von Heiners Laden, Lukas Bremer und Niklas Winkelmann, ziehen nach knapp zwei Jahren in dem revitalisierten Geschäft eine kleine Bilanz. Als Neulinge in der Branche haben die beiden gelernten Landwirte die Pforten im vollkommen umgebauten Laden vom damals plötzlich gestorbenen Heiner Marquart geöffnet.

Viel Aufwand für die Bestellung regionaler Produkte

„Die Zahlen des dritten Planjahrs hatten wir schon im ersten Jahr erreicht“, nimmt Lukas Bremer vorweg. In Kooperation mit einem Lieferanten, der sonst die ganz großen Verbrauchermärkte der Republik beliefert, hatten die beiden einen Businessplan mit den Umsatzzahlen zusammengestellt. Dieser sei zwar schon erfüllt, was aber nicht bedeute, dass der Laden bereits schwarze Zahlen schreibe. Sie hatten nämlich einiges in den Umbau des Ladens gesteckt, um damit ein modernes Einkaufserlebnis mit dörflichem Charakter zu schaffen.

„Es geht auf jeden Fall weiter“, stellt Bremer klar. „Wichtig ist aber, dass die Kunden weiterhin bei uns einkaufen“, sagt Winkelmann. Die Fixkosten im Personalbereich seien nämlich nicht unerheblich, weil der persönliche Service an der Ladentheke auch erwirtschaftet werden müsse. Die beiden Chefs seien zwar eher weniger an der Verkaufstheke zu sehen, aber pro Person beziffern sie ihren Zeitaufwand mit acht Stunden für Abrechnungen und Geschäftsführung pro Woche.

Lukas Bremer mit den Frischeprodukten in der Gemüse- und Obstabteilung von Heiners Laden. © Leeske, Henning

Besonders die Bestellungen der regionalen Produkte beanspruchen viel Zeit, weil sie direkt beim Erzeuger nachordern. „Bei vielen regionalen Anbietern müssen wir per WhatsApp, Telefon und E-Mail nachbestellen, was natürlich viel mehr Aufwand bedeutet. Deswegen haben die großen Supermärkte diese Lebensmittel auch nicht im Sortiment“, schildert Winkelmann. Die umsatzstarken Ketten ließen einfach alles vom Personal einscannen und die Bestellungen folgen entsprechend automatisch. In Jeddingen kommen die Eier aus Ottingen, die Weidehühner aus Hemslingen, der Senf aus Bomlitz und natürlich der Jeddinger Honig nur mittels direkter Kommunikation in das Geschäft.

Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle

Kein Wunder, dass der Soltauer Winkelmann stolz verkündet, dass „60 Prozent der Artikel regionale Produkte“ seien. Davon würden alle profitieren: Erzeuger, Vermarkter und Verbraucher. Die große Anzahl an regionalen Produkten halten die beiden Landwirte für ein Alleinstellungsmerkmal. „So müssen die Kunden nicht mehrere Hofläden abklappern.“

Zudem seien sie mit ihren Berufskollegen gut vernetzt, um das Repertoire an Hausmacherwurst oder Wildfleisch ständig zu erweitern. Beim Erzeuger des aus Funk und Fernsehen bekannten Heide-Gins, Gerhard Bosselmann aus Egestorf, mussten die beiden zur Verköstigung sogar persönlich vorstellig werden, um den edlen Tropfen aus der Lüneburger Heide in ihr Sortiment aufnehmen zu können.

Außerdem sei der Einkauf in Jeddingen auch aus einem anderen Grund sehr nachhaltig. „Bei uns macht Containern keinen Sinn. Alles wird letztlich verkauft“, betont Winkelmann. Alle Lebensmittel, die kurz vor Ende der Mindesthaltbarkeit seien, kämen in Überraschungstüten, die über eine App günstig unters Volk gebracht würden. Zudem werde wöchentlich die Visselhöveder Tafel beliefert. Seit Gründung hätten sie schon fast 2 000 dieser Tüten verkauft. Daher landen in Heiners Laden keine verzehrfähigen Lebensmittel in der Biotonne, was die beiden Landwirte ein Stück weit stolz macht.

Lotto-Annahmestelle in Planung

Denn gerade bei den lange haltbaren Produkten hätte ein eher kleiner Laden das Problem, dass die Verpackungseinheiten zu groß seien. Folglich blieben bei den Nudeln oder dem Müsli manchmal die Packungen länger im Regal stehen, bis sie in einer Überraschungstüte landen und immer noch in Topqualität die Kunden erfreuen. „Prinzipiell haben wir alles, was der Supermarkt auch hat. Wir haben die 1,5 Prozent fetthaltige Vollmilch – aber nicht in acht Ausführungen“, so Bremer zu einem Erfolgsrezept.

Von ihrem Konzept sind die beiden Einzelhändler weiterhin überzeugt, weil sie im Standardsegment preislich mit den großen Supermärkten mithalten können. „Wir machen eben nicht die Sonderangebotsaktionen der Discounter mit, was am Ende auf alle anderen Produkte draufgeschlagen wird. Dafür bieten für lokal mit kurzen Wegen für unsere Jeddinger Kunden ein volles Sortiment an hochwertigen Lebensmitteln“, gibt Bremer die Marschroute für die Zukunft aus. Weiter solle das Angebot an regionalen Produkten sukzessive ausgebaut werden, und eine Lotto-Annahmestelle soll das Angebot erweitern. „Vielleicht kommt bald ein Jeddinger Lottomillionär aus Heiners Laden“, so Bremer.