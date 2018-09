Primar-Campus kostet fünf Millionen

Visselhövede - Von Jens Wieters. Der gefühlt bereits in trockenen Tüchern befindliche Primar-Campus zwischen der Visselhöveder Kastanienschule und der Kita Fabula steht offenbar doch noch auf der Kippe. Der Grund sind die Kosten, die, nach genaueren Berechnungen des Architekten, auf rund fünf Millionen Euro gestiegen sind. In dem Primar-Campus sollen Kindergartengruppen im Erdgeschoss unterkommen, das Obergeschoss kann von der Grundschule genutzt werden.

Der Primar-Campus sieht einen Anbau direkt an die Grundschule vor und soll den Bedarf laut aktuellen Geburtenzahlen und Krippenanmeldungen an fünf zusätzlichen Kita-Gruppen abdecken.

In der vergangenen Woche war eine nichtöffentliche Sitzung der Fraktionen des Visselhöveder Stadtrats einberaumt worden, „bei der die Kosten von dem Architekten detaillierter vorgestellt worden sind“, wie Bürgermeister Ralf Goebel auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt.

Die Verwaltung hatte bei der Entwicklung der Campus-Idee selber den Taschenrechner angesetzt und war laut Goebel auf gut 2,4 Millionen Euro Rohbaukosten für den rund 800 Quadratmeter großen Anbau gekommen. Hinzu käme noch die Umgestaltung des Schulhofs und des Parkplatzes für etwa 200. 000 Euro. Allerdings muss dann auch noch Geld in die Hand genommen werden, um neue Anfahrtsmöglichkeiten für die Schulbusse zu gestalten.

Dass jetzt rund fünf Millionen Euro laut der „weitergehenden Kostenabschätzung“ verbaut werden sollen, habe laut Bürgermeister während der nichtöffentlichen Sitzung „für Verwirrungen“ bei den Fraktionen gesorgt. Dass jetzt fast das Doppelte kalkuliert werden müsse, liege daran, dass nun auch die Kosten für Fachplaner, die für den Bau einer Kindertagesstätte nun mal nötig seien, genauer beziffert werden könnten. Dennoch hält Goebel das Projekt „für zukunftsweisend für Visselhövede“ und es gebe aktuell „keinen Beschluss“, dass die Pläne nicht weiter verfolgt würden.

Dass der Schulausschuss am Dienstag abgesagt worden sei, habe im Übrigen nichts mit dem Campus zu tun, sondern man habe lediglich einen anderen Punkt auf der Tagesordnung gehabt, sodass sich eine Sitzung nicht gelohnt hätte.

Nun sei es eine reine politische Entscheidung, ob der Stadtrat dem Kita-Neubau an dem Standort trotz der genaueren Kostenermittlung folgen werde.

Geplant war, dass der Neubau bereits im Sommer 2020 den Betrieb aufnimmt, weil die Kinder bis dahin nur in Übergangslösungen wie zum Beispiel in der alten Dorfschule Wittorf und in einem Raum an der Jeddinger Grundschule untergebracht sind.

Für CDU/FDP-Gruppenchef Willi Bargfrede kommt eine „Entscheidung unter Zeitdruck“ bei den nun bekannten Zahlen aber nicht in Frage, denn die Übergangslösungen sind „gut und sicherlich auch noch ein weiteres Jahr nutzbar“. „Wir werden die neue Situation mit Blick auf die Kosten eines Campus-Baus in den nächsten Tagen intensiv diskutieren“, lässt Bargfrede sich aber nicht weiter in die Karten gucken.

Eckhard Langanke (WiV) hatte bereits im Vorfeld abgewunken. „Das Konzept passte von vornherein nicht. Ein Kita-Neubau auf dem Festplatz Majorsbuch plus ein Anbau an der Kastanienschule mit Sanierung der dortigen Toilettenanlagen und neue sanitäre Einrichtungen an der Oberschule Lönsstraße würden bei Weitem keine fünf Millionen kosten.“ Außerdem würde sich die Stadt dann den Bau neuer Busanfahrten sparen und man würde auch den oft gefährlichen Elternverkehr auf der Wedekindstraße entzerren.

Die SPD steht nach wie vor hinter der Campus-Idee, wie Fraktionschefin Dagmar Kühnast betont. „Wir haben aus den vorgestellten Varianten im breiten Konsens die geeignete Möglichkeit gefunden, die Lehrer, Eltern und Erzieher gleichermaßen zufriedenstellt“, so die Schwitscherin. Das Problem seien die enorm gestiegenen veranschlagten Kosten der Baufirmen. „Und die hätten uns bei allen anderen Varianten auch erreicht“, so Kühnast, die aber nicht nur in der Fraktion diskutieren will, sondern auch die Menschen auf der Straße mit der SPD-Bürgerbox.

Eine andere Gruppe positioniert sich ebenfalls deutlich: „Wir werden die Zahlen gründlich diskutieren und ebenfalls auf den Prüfstand stellen“, sagt Ulf Timmann aus der Ratsfraktion der Grünen. Er persönlich finde die Konzentration von Kita, Krippe und Grundschule an einem Standort „schlau“, aber jetzt müssten belastbare Zahlen auch für alle anderen Varianten her, die vor der Campus-Entscheidung im Gespräch waren. „Jetzt haben wir leider einige Monate verloren.“