Premiere beim Visselhöveder Metronom-Sommertheater mit „Odysseus“

Von: Ulla Heyne

Teilen

Moritz von Zeddelmann (v.l.) bereist als Odysseus mit seiner „Crew“ aus Jannis Kaffka, Karin Schroeder und Jan Fritsch die Weltmeere. © Heyne

Ein Roadmovie auf hoher See, inszeniert mit fünf Personen, so präsentiert sich die diesjährige Premiere auf dem Piratenplatz von Hartböhn. Gezeigt wird die Aufführung am Freitag, 18. August, um 20.30 Uhr.

Hartböhn/Hütthof – Was für ein neues Stück spielt man nach drei (post-)pandemischen Jahren beim Sommertheater auf dem Piratenplatz, nach einigen Ein- bis Zwei-Personen-Stücken, nach wegen erneuter Reiselust in den Sommerferien einbrechender Besucherzahlen und gekürzten Fördergeldern? Die Antwort des Theaters Metronom ist überraschend: ein Fünf-Personen-Stück. „So viele Schauspieler wie noch nie“, frohlockt Mitbegründerin Karin Schroeder.

Ein tollkühnes Wagnis? Wohl eher der Glaube daran, dass „Odysseus“ es verdient, hier gespielt zu werden und das Potenzial zum Publikumsmagneten hat. Schon vor neun Jahren gab es eine Inszenierung, jetzt haucht Regisseur Michael Bandt gemeinsam mit den Darstellern, altgedienten wie neuen, dem Klassiker um die Irrfahrten des griechischen Helden neues Leben ein. „Er ist genau der Richtige“, schwärmt Schroeder über den Hamburger Regisseur, „er hat den Blick dafür, was draußen und speziell hier funktioniert.“

Neues Layout wird präsentiert

Der „Roadmovie auf Planken“ habe sich auf dem Piratenplatz von Hartböhn geradezu angeboten, besteht das Herzstück des urigen Geländes im Nirvana zwischen Hemslingen und Visselhövede doch aus zwei gut zehn Meter langen Holzkoggen, gebaut von den Eigentümern Platzes, den Hartböhner Zimmerleuten.

Dementsprechend werden die Zuschauer auch ein neues Layout vorfinden: Die Tribüne und die Strohballen-Logen sind dieses Mal so ausgerichtet, dass sowohl die Musiker-Bühne als auch das Schiff als Spielstätte gut im Visier sind. Dazu noch viel „Stauneffekte“, wie es Schroeder nennt, Nebel, eine auf eineinhalb Stunden gekürzte moderne Version, die textlich modernisiert wurde, ohne die Sprache zu verfälschen, und viel Musik – fertig ist die Abenteuergeschichte zum Lachen und Staunen. Für Bandt ist sie jedoch mehr als reine Unterhaltung: „Es geht darum, sein Zuhause zu finden, seine Berufung, die eigene Heimat – das ist universell.“

Neue Gesichter

Neben den „alten Hasen“ Schroeder, Jannis Kaffka und Jan Fritsch (beide auch als Musiker im Einsatz) ist Schauspieler und TV-Star Moritz von Zeddelmann in der Rolle des jungen Helden zu erleben. Und noch ein weiteres Gesicht, das dank Auftritten zunächst durch ein Schülerpraktikum, später beim jungen Theater, dann beim Bürgertheater, zuletzt bei „Berlin, Berlin“ im Metronom beileibe kein Unbekanntes ist: Stefanie Eichwald übernimmt erstmals einige der Frauenrollen. „Ich kannte die alte Inszenierung, ‚Odysseus’ ist eines meiner Lieblingsstücke, aber das Ganze quasi von innen zu erleben, ist nochmal etwas anderes“, meint die junge Mutter, die als Nausikaa, die letzte Liebschaft, aber auch als einer der Schiffsjungen Plastos zu erleben ist.

Lange Zeit der Vorbereitung

Sechs Wochen Proben liegen hinter der „Schiffscrew“, vorher hatte die „Reiseplanung“ einen guten Monat Vorlauf in Anspruch genommen.

Im August folgt der „Feinschliff“ vor Ort, am Freitag, 18. August, feiert die Inszenierung um 20.30 Uhr Premiere. Weitere Termine sind Sonntag, der 20. August, um 20 Uhr, Freitag, 25. August, (jeweils 20 Uhr) und die beiden „langen Metronom Sommertheaternächte“ am Samstag, 19. August, in Kombination mit einem Konzert der Hellweger Band „Cut & Music“ sowie am Samstag, 26. August, mit einem „John Lennon Tribute“-Konzert.

Reservierungen sind unter der 04262 / 1399 oder per E-Mail an Buero@theater-metronom.de möglich.