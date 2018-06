Vierte Auflage der Aktion „Tisch an Tisch“

Anmeldung läuft

+ © Wieters Gustav Stegmann und Nicole Kanapin möchten, dass sich die Visselhöveder besser kennenlernen. © Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Wir möchten die Menschen unserer kleinen Stadt zusammenbringen, damit sie sich bei einem gemütlichen Essen in völlig zwangloser Atmosphäre besser kennenlernen.“ Auf so eine einfache Formel bringen Nicole Kanapin und Gustav Stegmann vom Vorstand des Visselhöveder Präventionsrats die nächste Auflage der Aktion „Tisch an Tisch“, die am Sonntag, 1. Juli, um 12 Uhr im Haus der Bildung beginnt.