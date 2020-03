Prämien für Nutria-Jagd

Visselhövede – Im Königsmoor in Leerde, fast überall da wo fließendes Gewässer ist, aber auch an Teichen im hauseigenen Garten kommen sie mittlerweile vor. Die Rede ist von Nutrias; quasi von Null auf 159 Exemplare innerhalb von zwei Jahren haben sie sich vermehrt. Somit verzeichnete der Hegering Visselhövede eine Steigerung von 1 060 Prozent bei den Nutrias in seinem Streckenbericht 2019/20. „Wir hatten im letzten Jahr 15, das Jahr davor ein Exemplar. Die Vermehrungsrate liegt somit bei 410 Prozent im Jahr“, errechnete der Visselhöveder Hegeringsleiter Hans-Jürgen Ohlhoff und fügte hinzu: „Sie vermehren sich explosionsartig, ein Ende ist nicht abzusehen.“ Die Tiere hielten keinen Winterschlaf, seien standorttreu und verteidigten ihr Revier. Sie seien tag- und nachtaktiv, reine Vegetarier und ernähren sich vorwiegend von Blättern, Stängeln, Wurzeln von Wasserpflanzen und Hackfrüchten. Seltener würden auch Schnecken, Würmer und Süßwassermuscheln verzehrt.

Die Biberratten, die bis zu zehn Jahre alt werden können, pflanzen sich zu jeder Jahreszeit fort, informiert Ohlhoff. Nach einer Tragzeit von 19 Wochen bringe das Weibchen sechs bis acht recht weit entwickelte Jungen zu Welt, die bereits nach fünf Monaten geschlechtsreif seien. Zwei bis drei Würfe pro Jahr seien möglich.

Das Problem: „Die Tiere, die bis zu zwölf Kilo schwer werden können, bauen unterirdisch. Der Bau, die Höhle einer Biberratte, reicht bis zu 15 Meter ins Land. Da wo das Erdreich fehlt, bricht die Erde ein und ein Trecker kann umkippen. Besonders die Deiche sind gefährdet“, verdeutlichte der Hegeringschef. Die 650 Kilometer langen Sturmflutdeiche an der Küste und an den Flüssen, sind durch die Unterhöhlung nicht sicher. „Daher müssen die Nutrias ganzjährig bejagt werden. Es gibt keine Schonzeit für sie“, so Ohlhoff. Die Bejagung sei auch mit Fallen möglich und notwendig. Sie seien ein wirksames Mittel, um eine Ausbreitung einzudämmen.

Bereits jetzt schon werden Schwanzprämien in Höhe von etwa sechs Euro von einigen Unterhaltungsverbänden gezahlt. „Das Schwanzende sollte fünf bis sechs Zentimeter lang sein und in Spiritus eingelegt werden. Der Hegering sammelt alle Schwänze ein, gibt sie einmal im Jahr an die entsprechenden Stelle ab und zahlt die Prämie den jeweiligen Jägern aus.“ Ein Konzept hat die Jägerschaft ausgearbeitet. „Auch der Landkreis gibt Geld zur Bejagung von Invasivarten wie Nutrias, Waschbären und Marderhunden in Höhe von insgesamt 40 000 Euro dazu“, informiert der 59-Jährige. Nur wenn die Nager intensiv bejagt werden, könne man der Population Herr werden.

Gegessen werden können sie auch. „Sie schmecken gut“, so Ohlhoff. „Ein bisschen wie Kaninchen. Ideal sind die Tiere mit einem Gewicht zwischen fünf bis acht Kilo“. Bernd Carstens, Koch vom Möhmes Hof und ebenfalls Jäger, hat sie bereits den Waidmännern serviert und versichert: „Man muss nicht alles verwerten, Keule und Rücken sind essbar.“