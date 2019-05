Buch-Veröffentlichung: Ulrich Borchers Erinnerungen an 1945

Hunger, Chaos, Angst, Sehnsucht nach den Eltern – Ulrich Borchers und sein Bruder Christlieb flohen als Kinder zusammen mit ihrer Stiefmutter 1945 vor dem Krieg in Ostpreußen. Jetzt hat der mittlerweile 90-Jährige seine Erinnerungen in einem Buch veröffentlicht. Borchers lebt in Ottingen.

Ottingen – „Nun war ich ein Flüchtling, und dieses Bewusstsein hat mich mein ganzes Leben lang bis auf den heutigen Tag begleitet.“ Wer das liest, muss mindestens schlucken. Nicht der Satz alleine treibt einem die Tränen in die Augen, sondern der Hintergrund, vor dem diese Aussage steht. Aufgeschrieben hat ihn Ulrich Borchers aus Ottingen in seinem jetzt im Selbstverlag erschienen Buch. „Mein Leben – Erinnerungen und Gedanken an neun Jahrzehnte Lebenszeit“ heißt es.

Auf den ersten Blick scheint der Titel banal. Dabei sind die 290 Seiten lebendige Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts, eben geprägt durch die Erfahrungen der Flucht.

Ulrich Borchers wurde am 26. Januar 1935 in dem kleinen ostpreußischen Dorf Kobolten in den Masuren geboren. Da sein Vater bei der Marine war, zog die Familie nach Pillau. Heute heißt die Stadt Balitijsk und gehörte bis 1991 zur Sowjetunion, jetzt zu Russland. In Pillau wuchs Ulrich Borchers auf.

Seine Mutter hat er nie kennengelernt. Sie starb, als er sieben Monate als war. Auch ihren Vater verloren Ulrich und Christlieb Borchers früh. Er war an Gehirnhautentzündung erkrankt und starb 1945 in einem Krankenhaus in Dänemark. Damals war Ulrich Borchers neun Jahre alt. In dem Alter floh der Rest der Familie – Stiefmutter, Stiefschwester und die beiden Jungs wie Millionen anderer Menschen aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien vor der Roten Armee nach Westen.

Pillau, Gotenhafen, heute Gdynia, Swinemünde heute Swinoujscie – die ersten Stationen legte die Familie mit Schiffen zurück. Erst in Swinemünde ging es mit dem Zug in Richtung Emsland. „Wir fuhren nur nachts. Tagsüber versteckten wir uns im Wald wegen der Tiefflieger“, erinnert sich Ulrich Borchers. Die Zustände seien schlimm gewesen. „In den Waggons stank es nach Urin, Kot und Erbrochenem.“ Hinzu kam der fast schon allgegenwärtige Hunger. Wenn Ulrich Borchers seine 74 Jahre zurückliegenden Kindheitserlebnisse schildert, klingt es wie gestern.

+ Pillau in Ostpreußen: Flüchtlinge warten 1945 im vereisten Hafen auf anlegende Schiffe. © Bundesarchiv / H.Budahn

Wenn er über Ostpreußen spricht, wird sein Tonfall sanft und versöhnlich. Umso härter klingt seine Stimme, wenn Ulrich Borchers an die Aufnahme im Emsland denkt. Damals sei dieser Landstrich zu 98 Prozent katholisch gewesen, doch die Ostpreußen waren traditionell Lutheraner, also Protestanten. Deshalb sei ihnen Ablehnung, ja sogar purer Hass entgegengeschlagen. „Wir waren keine Menschen, wir waren Abschaum“, schimpft Ulrich Borchers. Entsprechend karg war ihre Unterbringung. Er schiebt nach: „Die Schlesier, die waren ja katholisch. Sie wurden gut untergebracht.“

Ulrich Borchers Erinnerungen sind bei ihm auch heute noch so präsent. Es scheint, als ob er keinen Tag und keine Minute dessen vergessen hat. Diese Erinnerungen und Prägungen nimmt er mit in sein neues Leben. Er wird Koch und arbeitet zuletzt bei einer großen Verbrauchermarktkette.

Und: Ulrich Borchers liebt Tiere. Vor allem Gänse haben es ihm angetan. Da ist er ganz Ostpreuße geblieben. Gänse, so ist in seinem Buch nachzulesen, kamen meistens auf den Tisch. Und Rind galt als sogenanntes Arme-Leute-Essen.

Eigentlich hat Ulrich Borchers seine Lebenserinnerungen für seine Enkelkinder aufgeschrieben. Doch das Buch ist mehr, es ist ein Stück Zeitgeschichte. Der Wahl-Ottinger beschreibt ein Leben und ein Stück Geschichte, die heute fast schon verloren gegangen sind, weil die Zeitzeugen nach und nach wegsterben. Geholfen bei der Umsetzung haben Ulrich Borchers seine Lebensgefährtin Hedda Merkel und Lektor Hanns Spiegel aus Oranienburg.

„Mein Leben – Erinnerungen und Gedanken an neun Jahrzehnte Lebenszeit“ ist über Ulrich Borchers, Telefon 04262 / 3151, zu beziehen. Das Buch kostet 20 Euro.