17-Jähriger stirbt bei nächtlichem Unfall in Visselhövede

Ohne Führerschein unterwegs

+ © Polizei Rotenburg Durch den Aufprall erlitt der 17 Jahre alte Fahrer schwerste Verletzungen und starb kurz darauf im Krankenhaus. © Polizei Rotenburg

Visselhövede - Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag bei einem schweren Unfall in Visselhövede tödlich verletzt worden. Der junge Mann kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Kran-Lastwagen, teilt die Polizei mit.