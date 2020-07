Polizei sucht Brandstifter

Insgesamt rund 80 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Mittwoch gleich an zwei Orten im Visselhöveder Stadtgebiet aktiv. Am Gewerbegebiet brannten 200 Strohballen und an der Breslauer Straße ein unbewohntes Haus. Foto: Kurz

Visselhövede – 200 Rundballen Stroh in Flammen, gleich zwei Brände in einem unbewohnten Haus an der Breslauer Straße und eine qualmende Kehrmaschine im Gewerbegebiet – für die Feuerwehren aus dem Visselhöveder Stadtgebiet war die Nacht zu Mittwoch sehr kurz. Von 2 Uhr in der Früh bis morgens um 9 waren insgesamt rund 80 Feuerwehrleute aktiv, um die Brände, die nach Angaben der Polizei vermutlich vorsätzlich gelegt worden waren, unter Kontrolle zu bringen.

Los ging der Spuk um exakt 2.03 Uhr, als die Visselhöveder durch den Sirenenalarm aus dem Schlaf gerissen wurden. Ein Zeuge hatte die Flammen entdeckt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehren aus Visselhövede und Jeddingen waren schnell mit etwa 30 Brandschützern an der Nikolaus-Otto-Straße im Gewerbegebiet Celler Straße-Ost, um die 200 brennenden Strohballen, die unter Folie gelagert waren, abzulöschen. „Zu Hilfe kamen uns Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, die per Teleskoplader die Ballen auseinandergezogen haben – ebenfalls bis morgens um 9 Uhr“, so Feuerwehrsprecher Sebastian Kurz dankend.

Noch während die Kräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, wurde um 5.49 Uhr ein Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus an der Breslauer Straße gemeldet. Dorthin rückten die Wehren aus Jeddingen, Ottingen, Wittorf, Buchholz sowie die Besatzung der Drehleiter der Rotenburger Feuerwehr aus. Im Untergeschoss und im Dachstuhl des Hauses brannte es gleich an zwei Stellen, sodass die Polizei ebenso wie bei den Rundballen Brandstiftung vermutet. Während der Nacht wurde von der Feuerwehr quasi im Vorbeifahren an der Johann-Philipp-Reis-Straße im Gewerbegebiet eine industrielle Kehrmaschine entdeckt, die vor sich hin qualmte. „Offenbar hatte sich das Feuer aber nicht richtig entzündet“, so Kurz, Aber dennoch löschte die Wehr auch dort.

Die Rotenburger und Visselhöveder Polizei ermittelt nun, ob die Taten in irgendeinem Zusammenhang stehen.

Und dabei könnte ein „alter Bekannter“, wie Rotenburgs Polizeisprecher Heiner van der Werp einen 42-jährigen ehemaligen Visselhöveder bezeichnet, der jetzt offiziell in Rotenburg gemeldet ist, ins Spiel kommen. Denn der Mann steht in Verdacht, gleich mehrere Straftaten begangen zu haben. So soll er am Dienstag an der Verdener Straße in Visselhövede einen landwirtschaftlichen Anhänger gestohlen haben. Am Nachmittag wurde der Mann in Nindorf/Paterbusch mit einem Gespann, bestehend aus einem ebenfalls gestohlenen Trecker und dem Anhänger von der Rotenburger Polizei erwischt. Neben den aktuellen Taten ermitteln die Beamten in weiteren Fällen gegen ihn. In diesem Zusammenhang hatte das Ordnungsamt der Stadt Visselhövede bereits vor einem dubiosen Anbieter für die Entsorgung von Garten- und Bauabfällen gewarnt. „Dabei handelt es sich um den Mann, gegen den die Polizei ermittelt“, heißt es in der Meldung der Beamten.

Die Rundballen, die in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen sind, gehörten dem Landwirt, dem der 42-Jährige vermutlich tagsüber den Trecker gestohlen hatte. Auch darum prüfen die Beamten einen möglichen Zusammenhang. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter der Rufnummer 04262 / 959080 melden.