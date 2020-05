Platz für Vögel und Insekten

So sieht eine klassische Ausgleichsmaßnahme aus: Gut wachsende Baumreihen am Gewerbegebiet Celler Straße-Ost.

Visselhövede – Die Stadt Visselhövede sucht dringend Flächen. Aber dieses Mal nicht, um sie mit schmucken Einfamilienhäusern bebauen zu lassen, sondern um sie zu bepflanzen. „Denn wir sind vom Gesetzgeber verpflichtet, sogenannte Ausgleichsflächen zu entwickeln, wenn wir irgendwo ein Baugebiet ausweisen oder ein Gewerbegebiet entstehen lassen“, informierte Bürgermeister Ralf Goebel während der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Grünanlagen, Umwelt und Energie.

Das Problem ist nur: Die Flächen, die im Eigentum der Stadt sind, werden immer knapper. Es gibt hier und da noch ein paar Quadratmeter. mal direkt in der Kernstadt, mal irgendwo in den Ortsteilen. „Aber für größere Ausgleichsmaßnahmen eignen sich die nur bedingt“, so Goebel, der die gesetzliche Regelung „im Sinne des Naturschutzes für sehr wichtig“ hält, auch wenn „sie nicht jedem auf Anhieb gefällt“.

Darum hofft der Bürgermeister jetzt auf die Hilfe seiner Mitbürger: „Wer also ein Grundstück hat, das er nicht mehr bewirtschaftet, kann sich bei uns melden. Wir suchen wirklich händeringend Flächen.“

Ideal sei, so der Bürgermeister, wenn es sich dabei um Bereiche mit knapp unter 10 000 Quadratmetern handele, denn die könne die Stadt ohne lange Verfahren kaufen. Bei größeren Flächen haben nämlich Landwirte ein Vorkaufsrecht, damit es nicht zu einer ungesunden Verteilung von Grund und Boden kommt, in dem die auch in Niedersachsen knappen Flächen an Nicht-Landwirte verkauft werden.

„Dafür muss der Landkreis eine sogenannte Grundstücksverkehrsgenehmigung erteilen. Die entfällt aber bei Flächen unter einem Hektar Größe“, ergänzte Ausschussmitglied Gerhard Eimer (CDU). Und der muss es wissen, denn er war viele Jahre Vorsitzender des Landvolkverbandes Rotenburg-Verden.

Zwar müssen die Ausgleichsflächen nicht unmittelbar direkt an neubebauten Gebieten liegen, sprich eine Obstbaumwiese neben einer neuen Industriehalle, aber „es wäre schön, wenn wir einen Ausgleich in halbwegs direkter Nachbarschaft des Eingriffs in die Natur möglich machen könnten“, wünscht sich der Bürgermeister.

Aber selbst damit ist es noch nicht getan, denn „Flächen eins zu eins auszugleichen, funktioniert nämlich nicht“, betonte Bauamtsleiter Gerd Köhnken während der Sitzung. Dem Ausgleich gehe ein sehr kompliziertes Verfahren mit umfangreichen Bewertungen verschiedener Schutzgüter voraus. „Dabei ist es dann ganz schwierig, ein bestimmtes Schema zu entwerfen.“ Köhnken nannte als Beispiel die Erweiterung des Buchholzer Feuerwehrhauses: „Unser Bauamt hat insgesamt 88 Seiten von der Naturschutzbehörde des Landkreises geschickt bekommen, die wir allesamt mit Blick auf die Schutzgüter abarbeiten müssen.“

Zum richtigen Verständnis: Das Gerätehaus der Feuerwehr wird nicht komplett neu gebaut, sondern nur in Richtung Süden um ein paar Meter erweitert, wobei eine Hecke und ein paar Quadratmeter Acker weichen müssen.