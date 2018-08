Plattdeutsche proben Komödie „So een Tyrann“

Premiere am 1. September

+ © Kirchfeld Das Ensemble der Theatergruppe (v.l.): Techniker Geir Oesterli, Hauke Pralle, Regisseurin Angela Kirchfeld, Horst Gerken, Inga Bostelmann, der Tyrann Matthias Bruns, Gaby Uelzen, Heike Netter, Bernd Luttmann und Rita Gerke. © Kirchfeld

Visselhövede - „So een Tyrann“ heißt die neueste Komödie der Theatergruppe des Plattdeutschen Vereins Visselhövede, die am Samstag, 1. September, ab 20 Uhr, in der Aula der Oberschule an der Lönsstraße Premiere feiert.