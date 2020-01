Plastik kommt nicht in die Tüte - Händler bieten Alternativen

Klimaschutz vor Ort

+ © Kirchfeld Tanja Brüns hat zwar Stofftüten, aber viele Kunden nehmen die Ware unverpackt mit. © Kirchfeld

Visselhövede - Ein Umdenken in Bezug auf Plastiktüten für den Einkauf hat in Visselhövede offenbar schon vor „Fridays for Future“ stattgefunden. „Viele Kunden bringen ihren eigenen Korb oder eine Tragetasche mit“, war von den Geschäftsleuten schon lange zu hören. Wer dennoch Plastiktüten, die oft noch zu Tausenden in den Lagern der Geschäfte schlummern und häufig nur einmal genutzt werden, muss manchmal bezahlen. Wie läuft die aktuell viel diskutierte Thematik tatsächlich im Alltag ab. Wir haben uns in einigen Unternehmen umgehört.