Planungen für Edeka-Markt in Visselhövede

Über das rot eingegrenzte Gebiet als Areal für einen neuen Vollsortimenter berät der Bauausschuss am Dienstag. © Wieters (2), Screenshot Google Earth

Edeka will einen Vollsortimenter in der Visselhöveder Innenstadt errichten. Aber nicht nur Edeka will bauen, sondern auch Combi, Aldi und Netto wollen sich vergrößern.

Visselhövede – Das von der Visselhöveder Stadtverwaltung in Auftrage gegebene Gutachten hat es ans Licht gebracht: Viele Visselhöveder geben gerade für Lebensmittel ihr Geld nicht im Ort aus, sondern kaufen in den Supermärkten in Neuenkirchen, Kirchlinteln oder Walsrode ein. Das soll sich ändern. Darum berät der Bauausschuss am kommenden Dienstag, 9.

August, ab 17 Uhr in der Mensa der Oberschule Lönsstraße neben den Erweiterungsplänen von Netto an der Süderstraße, Aldi und Combi am Cityparkplatz unter anderem auch über einen Antrag auf Ansiedlung eines neuen Vollsortimenters zwischen der Worthstraße und der Wiesenstraße mit der Front zur Goethestraße, wo jetzt noch der Textildiscounter Kik seinen Geschäften nachgeht.

Combi und auch der Aldi wollen sich erweitern. © -

Die Eigentümerfamilie aus Klein-Meckelsen hat jedenfalls die Aufstellung eines Bebauungsplans beantragt, der den Bau eines neuen Verbrauchermarktes sowie zusätzliche Wohn- und Praxisräume vorsieht. Natürlich wird in dem Antrag auch genügend Platz für parkende Autos eingeräumt. 132 Stellplätze haben die Planer eingezeichnet.

Unsere Zeitung hatte bereits vor einem guten Jahr über die Pläne berichtet, weil sich die Anfragen von den „Großen“ der Lebensmittelbranche, Edeka und Rewe, im Büro des damaligen Bürgermeisters Ralf Goebel gehäuft hatten. Allerdings hielten sich alle Beteiligte vor zwölf Monaten noch ein wenig bedeckt, jetzt wird das Planungsbüro PGN aus Rotenburg in dem Antrag schon konkreter.

So soll der Verbrauchermarkt, der in den Zeichnungen bereits den Namen Edeka führt, 1 726 Quadratmeter groß werden. Als Nebenfläche und für Personal sind insgesamt 890 Quadratmeter eingeplant. Für eine Arztpraxis stehen 326 Quadratmeter zur Verfügung, im Obergeschoss sollen 19 Wohnungen zwischen 40 und 50 Quadratmeter Größe sowie zwei 65-Quadratmeter-Wohnungen entstehen.

Als Zu- und Abfahrten zum neuen Markt ist auf der einen Seite die Worthstraße gleich hinter dem Geschäft Karlstedt vom Kreisel aus kommend geplant, eine zweite Einfahrt außerdem von der Wiesenstraße neben dem Gelände der Telekom mit dem Sendemast. Den Zeichnungen zur Folge müssen die Gebäude an der Goethestraße, in denen aktuell der Kik, Frauenarzt Dr. Michael Heise sowie ein Kosmetikstudio untergebracht sind und die hinteren, teilweise ungenutzten Räume dem Neubau weichen. Ebenso das Einfamilienhaus an der Wiesenstraße neben dem Sendemast und die hinteren Gebäudeteile der früheren Molkerei an der Worthstraße.

Der Visselhöveder Netto-Markt an der Süderstraße will komplett neu und größer bauen. © -

Ein großer Teil der so geplanten Fläche gehört der Familie selbst. Aber nicht alles und darum sind seit dem vergangenen Jahr offenbar viele und für die Planungen erfolgreiche Gespräche geführt worden, denn in der Beschlussvorlage für die Politiker des Bauausschusses heißt es, dass „über die Eigentumsflächen hinaus weitere Grundstücke hinzugekauft werden sollen“. Die Zustimmungserklärungen der betroffenen Nachbarn zum Verkauf lägen jetzt vor.

Die Hürden für eine Genehmigung dürften nicht allzu hoch sein, denn im September 2020 hatte die Visselhöveder Politik den zentralen Versorgungsbereich für Supermärkte festgelegt. Und der geplante Bereich liegt zwar am Rand, aber noch innerhalb der Grenzen.

Das 2019 in Auftrag gegebene Einzelhandelsgutachten der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) sagt im Kern, dass die Kaufkraft in Visselhövede in den vergangenen Jahren enorm gestiegen sei, dass die Stadt in Relation zu ihrer Einwohnerzahl zu viele Discounter habe, und dass der bereits vom Stadtrat klar umrissene zentrale Versorgungsbereich in der Innenstadt neben dem Combi-Markt einen weiteren Vollsortimenter gut vertragen könne.

KOMMENTAR Die Kunden werden es der Politik danken Die Visselhöveder Politik hat 2020 die Grenze gezogen, in welchem Gebiet der Innenstadt sich Supermärkte ansiedeln dürfen, jetzt muss sie Farbe bekennen, ob sie dem Antrag auf Ansiedlung eines Edeka-Markts in unmittelbarer Nachbarschaft des vorhandenen Combi-Markts zustimmt. Eine Ablehnung ist aufgrund der festgelegten Grenze allerdings kaum möglich. Dennoch gibt es einige Kritiker, die das der damaligen Entscheidung zugrunde liegende Einzelhandelsgutachten anzweifeln. Das besagt, dass die Visselhöveder in den vergangenen Jahren nicht nur enorm an Kaufkraft gewonnen haben und damit sogar vor den Einwohnern der umliegenden Mittelzentren wie Rotenburg und Walsrode liegen, sondern, dass sie auch viel Geld zu den Supermärkten in den Nachbargemeinden schleppen. Aber Fakten sind nun mal Fakten und darum täten die Entscheider gut daran, den Weg für einen zweiten Vollsortimenter frei zu machen. Denn ein schickes, neues Gebäude mit attraktiven Wohnungen und Arztpraxen würde das Stadtbild auf jeden Fall positiv verändern, wenn man sich das marode Kik-Gebäude und den verwahrlosten Parkplatz dahinter aktuell ansieht. Und nicht zuletzt würden auch die Kunden profitieren, denn sie können dann die Preise für Waren des täglichen Bedarfs und natürlich auch deren Qualität exakt und vor Ort direkt vergleichen und entsprechend einkaufen.

Das wiederum hatte damals einige Kritiker auf die Palme gebracht. Sie befürchten, dass einer der beiden Vollsortimenter in einer so kleinen Stadt auf der Strecke bleiben könnte. Eine Edeka-Ansiedlung würde auch den Fortbestand der aktuell in der Innenstadt agierenden Einzelhändler gefährden, da solch ein Supermarkt in der sogenannten Vorkassenzone oft fünf bis sechs Shops mit Reinigung, Blumen oder Bäcker einrichte, so die Kritik.

Zumindest der Combi-Markt verzichtet in seinem Erweiterungsantrag um 546 Quadratmeter im hinteren Bereich auf zusätzliche Shops. Der Aldi will seine Ladenfläche bei gleichbleibendem Sortiment aufgrund von technischen Anforderungen um knapp 200 Quadratmeter erweitern. Und schließlich will der Netto-Markt an der Süderstraße komplett neu bauen. Die Verkaufsfläche im Ladengeschäft soll dabei von um etwa 200 auf 975 Quadratmeter vergrößert werden.