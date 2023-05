Nindorfer Team plant Visselhöveder Trecker-Treck

Von: Angela Kirchfeld

Das Trecker-Treck-Team bietet nicht nur eine PS-Show, sondern auch ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. © Kirchfeld

Mit 3 000 Besuchern rechnet das Trecker-Treck-Team Nindorf am 11. Juni, wenn auf dem Visselhöveder Gewerbe-Campus starke Schlepper Bremswagen ziehen.

Visselhövede – Ein starkes Team, eine gute Show und ein prima Beiprogramm für die ganze Familie, das ist das Erfolgsrezept des Trecker-Treck-Teams Nindorf, das am 11. Juni bereits zum 14. Mal die Veranstaltung auf die Beine stellt. An dem bewährten Standort im Visselhöveder Gewerbe Campus Lehnsheide, auf dem alten Biwak-Platz in der ehemaligen Kaserne, organisieren Michael Twiefel, Vorsitzender des Vereins Trecker-Treck-Team Nindorf, und seine rund 50 Mitstreiter das große Event.

Rahmenprogramm für die ganze Familie

„Der Jüngste in unserer Runde ist der neunjährige Jannik und der Älteste ist Manni mit 70 Jahren“, vermittelt Twiefel schmunzelnd, der sehr stolz ist auf sein Team, das seit vielen Jahren für einen reibungslosen Ablauf sorgt. „Jeder hat seine Aufgaben“, betont der Cheforganisator, der auch den Sponsoren für die Unterstützung dankt. Denn es gibt für die jeweils drei ersten Plätze in den 17 Schlepperklassen von 1,8 bis 14 Tonnen Pokale und Sachpreise.

Auf der eigens hergerichteten Lehmbahn mit dem gehärteten Untergrund können die Fahrer ihr Können beweisen. Damit auch Kurzentschlossene die Möglichkeit haben teilzunehmen, ist die Anmeldung und das Wiegen der Zugmaschinen noch am Veranstaltungstag von 7 bis 9 Uhr möglich. Eine halbe Stunde später beginnt das Ziehen. Das heißt, die Fahrer der Diesel-Boliden versuchen, den Bremswagen möglichst weit vor die Ziellinie zu bringen. Im Idealfall ertönt ein „Full Pull“ aus den Lautsprechern – ein Traum für jeden Treckerpiloten.

Rund 3 000 Besucher erwarten die Jungs und Mädels des Nindorfer Teams. „Im vergangen Jahr gab es einen absoluten Rekord“, informiert das Team, das mehr als 3 000 Besucher und gut 350 Starts gezählt hat.

Zwei Bremswagen im Einsatz

„Es sind auch dieses Mal wieder zwei Bremswagen im Einsatz. Einer in der Bauernklasse, der andere in der Sportklasse“, erklärt der Vorstand. So sind auch kleine Oldtimertrecker herzlich willkommen und haben eine faire Chance gegen die getunten Maschinen. Auch in der umgebauten Klasse haben die Trecker von 2,5 bis 7,5 Tonnen die Möglichkeit, ein „Full Pull“ zu erreichen.

Als Gaststarter außerhalb der Wertung sind die Treckerfreunde aus Schleswig-Holstein mit ihren Maschinen dabei, die teilweise bis zu 1 000 PS leisten können und immer für Aufsehen sorgen.

Wie immer steht allerdings der Spaß im Vordergrund. Es sind zum einen die starken Maschinen und die Fahrkünste der Fahrer, die begeistern, zum anderen aber auch das tolle Familienrahmenprogramm, das das Trecker-Treck-Team immer auf die Beine stellt. Auch kulinarisch bleibt kaum ein Wunsch offen. Jede Menge Kinder-Animationen wie Gesichter schminken, eine große Hüpfburg, Bungee-Jumping, Quadfahren und Kindertreckerfahren mit eigenem Bremswagen, werden angeboten. Der Kindergarten Wittorf „Zwergenstube“ organisiert außerdem eine große Tombola. „Halt ein großes Fest für die ganze Familie“, freut sich Michael Twiefel bereits jetzt. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage und auf der Facebook-Seite des Trecker-Treck-Teams.