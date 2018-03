SSV plant Maßnahmen am Sportgelände

Neue Übungsleiter / Zahlreiche Ehrungen / Keine Beitragserhöhung trotz Ausgaben

+ Die geehrten Mitglieder und der Vorstand des SSV Wittorf. - Foto: Kirchfeld

Wittorf - Nach längerer Suche sind jetzt gleich zwei Übungsleiter beim SSV Wittorf gefunden worden. Geschäftsführer Matthias Norden hob in seinem Bericht bei der Jahreshauptversammlung besonders diesen Punkt hervor. „Mit einem Spiel- und Sportangebot für Kinder wird der Grundstein für die Freude am Sport gelegt.“ Als Übungsleiter stehen Varina Donner und Tom Bammann zur Verfügung, und es werden noch weitere Kinder für die Sportstunde am Mittwoch um 16.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus erwartet.