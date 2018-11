Pink-Floyd-Abend im Haus 9

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Wir haben gut zwei Stunden Programm, aber man weiß bei diesen Veranstaltungen ja nie“, so Bernd „Bobby“ Meyer, der gemeinsam mit seinem Kumpel Reinhard „Luffy“ Lüdemann am Donnerstag, 8. November, ab 19.30 Uhr im Haus 9 des Visselhöveder Gewerbe-Campus die interaktive Musikshow rund um die Band Pink Floyd präsentiert.

Der Kultur- und Heimatverein Visselhövede und die Firma JBS präsentieren gemeinsam die Veranstaltung, weil JBS-Chef Joachim Behrens nicht nur bekennender Pink-Floyd-Fan ist, sondern sein Haus 9 zum 90-jährigen Bestehen des Unternehmens auch einer breiten Öffentlichkeit öffnen möchte. Und damit rechnen die beiden Macher der Veranstaltungsreihe „Talking ’bout my Generation“ Meyer und Lüdemann natürlich wieder, nachdem der erste Abend rund um die Beatles ein „bombiger Erfolg“ war.

„Jeder, der Lust auf die Musik von Pink Floyd hat, kann einfach vorbeischauen, zuhören oder interaktiv mitmachen. Wir geben nämlich den Rahmen vor und die Zuschauer können sich einbringen“, sagt Bobby Meyer. „Darum sind vor allem die gefragt, die etwas zur Geschichte der Band erzählen können, vielleicht über Konzertbesuche oder andere Erlebnisse rund um die Briten berichten können“, ergänzt Luffy Lüdemann.

Mit ihrer Musik, den Klängen und der visuellen Gestaltung ihrer Platten und Bühnenauftritte schufen Pink Floyd einen unverwechselbaren und seinerzeit völlig neuartigen Stil, der von großem Erfolg gekrönt war. Meyer und Lüdemann nehmen die Band genauer unter die Lupe. Sie erzählen viel über den Millionen-Hit „Another brick in the Wall“, dessen Zeile „We don’t need no Education“ die Herzen von Millionen Schülern berührte. Den Lehrern tat Songschreiber, Sänger und Gitarrist Roger Waters mit seiner Kritik am Bildungs-Establishment sicherlich nicht unbedingt einen Gefallen.

„Wir werden viele Fragen an diesem Abend beantworten“, verspricht Bobby Meyer. Zum Beispiel: Wer ist bloß dieser Pink? Wer ist Emily? Was ist mit Arnold Layne? Warum hat Meyer trotz Karten Pink Floyd 1981 nicht gesehen? Lüdemann freut sich auf die erste Single von Pink Floyd: „Wer sie hat, bitte mitbringen!“ Außerdem werden Zeitzeugen gesucht: Wer hat Pink Floyds „The Wall“ in Berlin gesehen? „Bringt die Lieblings-LP von Pink Floyd mit!“, fordern die beiden Scheeßeler, die übrigens von Thomas Voss und seiner Gitarre begleitet werden, der einige Songs von Pink Floyd live spielt.

Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden für Projekte in Ghana sind willkommen. Die Firma JBS engagiert sich nicht nur für Ausbildung in Deutschland, sondern auch für Ausbildung in Ghana.