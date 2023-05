Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Visselhövede: Wohin damit?

Von: Jens Wieters

Teilen

Über die Standorte von Photovoltaik-Freiflächenanlagen wird jetzt in der Visselhöveder Politik entschieden. © Wieters

Wo in Visselhövede sollen die vom Land geforderten 73 Hektar Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufgestellt werden? Darüber wird jetzt ein Arbeitskreis entscheiden.

Visselhövede – 160 Quadratkilometer umfasst das Visselhöveder Stadtgebiet. Mindestens 0,46 Prozent davon sollen künftig mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV) bestückt sein, um die Stromproduktion bis 2035 landesweit nahezu ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen zu gewährleisten. Aber wohin mit den Anlagen? Und wer darf sie aufstellen? Jeder Landwirt?

Und wie könnten die Solarpaneele gerecht für alle Dörfer in der Landschaft verteilt werden? Fragen über Fragen, die am Dienstagabend nicht nur den Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie beschäftigt haben, sondern demnächst wird sich auch ein Arbeitskreis damit im Detail befassen. Am Ende der Sitzung war klar: Visselhövede braucht rund 75 Hektar Photovoltaik, um das Soll zu erfüllen, hat aber rund 200 Hektar sogenannte Gunst- und Restriktionsflächen zur Verfügung.

Neu ist auch seit Januar dieses Jahres, dass im Prinzip jede landwirtschaftliche Fläche für PV genutzt werden kann.

Darüber klärte Kerstin Oesterling vom Planungsbüro MOR aus Rotenburg während der Sitzung umfassend auf. „Im Grunde geht es bei unserer Potenzialflächenanalyse darum, herauszuarbeiten was klare Ausschlusskriterien sind, um eine unkontrollierte Entwicklung dieser Anlagen zu vermeiden“, so die Fachfrau. Wald, Landschafts- und Naturschutzgebiete und ähnliche Bereiche fallen demnach natürlich sofort durch das Raster, während der Bau solcher Anlagen bis zu einem Abstand von 500 Meter entlang einer Bahnlinie problemlos möglich ist. „Das sind die Gunstflächen. Neu ist auch seit Januar dieses Jahres, dass im Prinzip jede landwirtschaftliche Fläche für PV genutzt werden kann“, erläuterte Oesterling. Das seien die sogenannten Restriktionsflächen an, die in unterschiedliche Wertigkeitsstufen unterteilt und im Einzelfall geprüft würden, falls ein Bauer ein PV-Projekt realisieren wolle. „Natürlich eignen sich diese Flächen auch jeweils unterschiedlich, aber ein Vorteil hat Visselhövede in diesem Fall: Es gibt eine niedrige Bodenqualität, aber große und zusammenhängende Flächen.“

„Im Einzelfall sollte auch abgewogen werden, ob ein Investor aus der Ferne die Anlagen aufstellen will oder der heimische Landwirt“, gab Oesterling den Kommunalpolitikern einen Tipp mit auf den Weg. „Das wäre ideal“, so Volker Carstens (CDU). „Dann können wir uns schrittweise an weitere Flächen herantasten, um zu Beginn bei der Ausweisung der Flächen nicht zu viele Fehler zu machen.“

Überzeugt uns, warum eure Fläche besonders geeignet ist.

„Wenn 0,47 Prozent die Vorgabe sind, gibt es dann auch eine Obergrenze?“, wollte Heiner Gerken (Grüne) von Oesterling wissen. Das liege natürlich in der Hand der einzelnen Kommunen, die die Projekte über die Änderung der Flächennutzungspläne und dem Aufstellen der Bebauungspläne steuern könnten.

Bürgermeister André Lüdemann kann sich vorstellen, dass sich „die PV-Anlagen kreisweit auf rund ein Prozent der kommunalen Flächen einpendeln werden“. Der Verwaltungschef appellierte auch an die in großer Zahl erschienenen möglichen Investoren aus dem Stadtgebiet, dass sie den bald tagenden Arbeitskreis überzeugen sollten, warum gerade ihre Fläche geeignet sei. „Dabei müssen auch die Vorteile für die Stadt wie zum Beispiel die Versorgung eines Kindergartens eine Rolle spielen“, so Lüdemann