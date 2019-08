Pflanze der Finsternis

Visselhövede - Von Jens Wieters. Pudelmischling Lisa weiß nicht, was über ihr wächst, wenn sie ihre Nase in die Erde des hübschen Gartens der Familie Homann steckt. Ihr Frauchen Irmgard Homann schon, denn sie hat bereits unliebsame Erfahrung mit der mehr als mannshohen Pflanze gemacht: „Ich habe nur kurz die Blätter berührt und mir wohl versehentlich ins Gesicht gefasst und schon waren die Wangen knallrot.“

Das ist aber auch kein Wunder, bei dem Namen der Pflanze: Teufelstrompete. „Wir haben im Internet recherchiert und machen jetzt einen großen Bogen um das Gewächs, denn sie soll sehr giftig sein“, sagt Udo Homann.

Das Visselhöveder Rentnerpaar hat das zunächst zarte Pflänzlein vor einigen Wochen in ihrem Garten an der Kurzen Straße entdeckt. „War recht hübsch anzuschauen“, so Udo Homann, dem bis dahin die Art noch völlig unbekannt war. Ihm kam nur seltsam vor, dass „ich quasi beim Wachsen zugucken kann“.

„Die schafft bestimmt acht Zentimeter am Tag“, ergänzt seine Frau, die ebenfalls etwas Besonderes an der Teufelstrompete entdeckt hat: „Tagsüber sind die vielen Knospen ein bisschen in sich zusammengezogen, aber sobald die Dämmerung hereinbricht, gehen die weißgelben Blüten prächtig auf.“ Eben ein echtes Kind der Finsternis. Als Irmgard Homann jetzt aber die Wirkung der giftigen Pflanze an der Haut zu spüren bekam, ist Schluss mit lustig. „Das Ding muss ab.“ Aber wie?

Udo Homann hat sich jetzt ein paar Schutzhandschuhe angeschafft, die er über eine Art Maleranzug streifen will. „Und ich werde wohl auch einen Mundschutz benötigen“, sagt der Visselhöveder, der dem rund zwei Meter hohen Ungetüm mit einer Astschere mit langem Stiel an den rund fünf Zentimeter starken Stamm will. „Aber wohin dann damit? Zur Grünsammelstelle Paterbusch?“

„Auf keinen Fall“, sagt Ordnungsamtsleiter Mathias Haase, „denn dort wird das angelieferte Schnittgut nochmal umgeschichtet und wir wollen nicht, dass die Leute mit der Pflanze in Berührung kommen.“ Haase rät der Familie, den Strauch zu kappen, ihn zu zerteilen, in Säcke zu packen und über die Hausmülltonne zu entsorgen.

Wie die Teufelstrompete in den Garten gelangt ist, wissen auch die Homanns nicht. „Vielleicht waren die Samen in den Körner des Vogelfutters enthalten. Wie auch immer, sie kommt weg“, sagt Irmgard Homman, die auf dem Weg über unsere Zeitung ihre Nachbarn animieren will, „in den eigenen Gärten mal genauer nachzuschauen, was dort so wächst.“