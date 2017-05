Pausenspiele und saubere Autos

Visselhövede - Aus verschiedensten Aktionen stammt das Geld, für das der Förderverein der Kastanienfreunde jetzt den Klassen der Visselhöveder Grundschule jede Menge Spiele spendierte. Die Klassensprecher nahmen die Geschenke entgegen und bedankten sich im Chor bei den Verantwortlichen des Fördervereins.

Conny Lutz, Vorsitzende des Fördervereins, erklärte: „Damit an regnerischen Tagen in den Pausen keine Langeweile aufkommt.“ Neben den normalen Unterhaltungsspielen, wurden auch einige Spiele überreicht, die Kommunikation und Geschick erfordern. „Das funktioniert nur, wenn Ihr zusammenarbeitet und euch miteinander absprecht“, so Lutz bei der Übergabe. Diese besonderen Spiele sollen in Zukunft von Klasse zu Klasse weitergegeben und ausprobiert werden.

Der Förderverein will weiterhin Anschaffungen für die Kastanienschule unterstützen und hat dazu gerade die nächste Aktion durchgeführt: Am Hoyer-Tankeck in Visselhövede wurde wieder ein Waschtag organisiert. Dafür hatte Hoyer die Waschanlage zur Verfügung gestellt, sodass die Kids eine Menge Geld für ihre Schule verdienen konnten. Wer sein Auto waschen ließ, bekam es zuvor ausgesaugt. Und auch der Füllstand der Scheibenwaschanlage wurde kontrolliert. Die Schlange vor der Waschhalle schien kein Ende nehmen zu wollen. Schließlich wurde zum Feierabend eine positive Bilanz gezogen: Fast 60 Fahrzeuge waren am Ende blitzsauber an ihre Besitzer übergeben worden. Während der Wartezeit waren Bratwurst, Kaffee und Kuchen verkauft worden. Der gesamte Erlös steht jetzt für weitere Aktionen an der Schule zur Verfügung. - jw