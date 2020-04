„Es passiert wirklich viel“

Visselhövede - Von Vincent Wuttke. Seit etwas mehr als einer Woche gibt es das Corona-Netzwerk der Stadt Visselhövede. Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy hat die Koordination für dieses Projekt übernommen. Er berichtet im Interview über den Anlauf der Aktion, geplante Projekte und Luxusprobleme.

Fühlen Sie sich manchmal nicht einsam?

Sie meinen, weil ich hier im Haus der Bildung schon seit Wochen alleine sitze in meinem Büro. Ja, das stimmt. Manchmal ist man schon einsam. Die Bücherei ist ja geschlossen, und der Kinderhort ist auch zu. Aber ich brauche auch oft Zeit zum Nachdenken und genieße es manchmal.

Sie haben ja aktuell auch genug zu tun als Koordinator für das Visselhöveder Hilfsnetzwerk.

Genau. Wir befinden uns ja noch in der ersten Woche, also im Aufbau. Aber ich habe schon sehr viele Telefonate getätigt in letzter Zeit.

Wie läuft die Aktion an?

Ich muss sagen, es läuft hervorragend. Das ist eine geile Sache. Es sind bereits mehr als 30 Personen als Helfer mit dabei. Neben Privatpersonen haben wir auch die Tagespflege, Kitas und den Lebensraum mit im Boot. Und wir können auf die bereits bestehenden kleineren Netzwerke in Jeddingen, Hiddingen oder Schwitschen zurückgreifen. Ich habe mich zum Glück in meiner Arbeit seit 2018 schon gut mit vielen verbunden. Das hat sehr geholfen. Für Hilfe ist also gesorgt. Engpässe sind nicht zu erwarten.

Wie sieht die Hilfe genau aus?

Also, es ist zu unterscheiden zwischen den Qualitäten der Hilfe. Zum einen gibt es die direkte Unterstützung, wenn jemand anruft und Äpfel braucht. Zum anderen bieten wir den Leuten, die schon vernetzt sind und anderen Hilfeleistungen geben, etwas mit auf den Weg. Ich habe mit den Filialleitern der Supermärkte über Hamsterkäufe gesprochen. Wir möchten etwas dafür tun, dass die helfenden Leute, die für Nachbarn einkaufen, mehr als zwei Packungen Toilettenpapier kaufen können. Wir überlegen so etwas wie einen Helferausweis zu entwickeln, der dann an der Kasse vorgezeigt werden kann.

Gibt es bereits weitere konkrete Ansätze?

Ich möchte betonen, dass ich die Ideen nun alle im Konjunktiv ausdrücke. Wir möchten gerne die ausgefallene Müllsammelaktion von „Vissel for future“ mit einer dezentralen Ausführung nachholen. Wir überlegen, welche Möglichkeiten die Tafel, die aktuell geschlossen ist, hat. Genaues gibt es dann bei Gelegenheit. Wir sind in Kontakt mit verschiedenen Einrichtungen wie Pflegeheimen, um zu erfahren, wo Hilfe benötigt wird. Es gibt auch einige Privatpersonen, die Großes leisten.

Welche guten Taten vollbringen die Menschen?

Doris Corr näht nach dem Vorbild der Damen in Scheeßel Schutzmasken für die örtlichen Pflegeheime. Sie sucht natürlich noch ganz dringend Mitstreiter. Und sie braucht sehr viele Gummibänderspenden für die Masken. Wer welche hat, kann sie also gerne bei mir loswerden. Und dann kümmern sich Susanne Rohr und Wolfgang Wattjes um die Einwohner der Heime, indem sie per Telefon Geschichten vorlesen und somit die Angst vor Einsamkeit vertreiben.

Was ist Ihre Rolle beim Hilfsnetzwerk?

Ich koordiniere die Hilfe und versuche, durch Kontaktaufnahme bei allen möglichen Bereichen herauszufinden, wo etwas gebraucht wird. Dann kümmere ich mich um Hilfe. Ich bin also nicht der Oberhelfer und kein Sozialarbeiter, sondern kümmere mich um Leute, die anpacken. Excel ist also bei der Arbeit mein bester Freund.

Und wie lässt sich diese Aufgabe mit Ihrer normalen Gemeinwesenarbeit unter einen Hut bringen?

Durch Corona liegen aktuell quasi alle Projekte im Gemeinwesen auf Eis. Es geht ja bei mir normalerweise um die Fragen: ,Was sind die Wünsche der Bürger und was ist dann sinnvoll zu tun für das Gemeinwesen?’ In den von mir ins Leben gerufenen Arbeitsgruppen Marktplatz, Jugend und Barrierefreiheit ist aktuell aber natürlich wenig los. Und die Projekte, die wir bereits vor Corona angefangen haben, gehen zurzeit nicht weiter – wie die angedachte Palettenlandschaft auf dem Marktplatz. Ich kann mich also auf die Hilfe konzentrieren.

Dort sind Sie sehr engagiert. Wieso setzen Sie sich so für das Wohlbefinden der Leute ein?

Ich hoffe, mein Einsatz kommt an. Ich versuche, es natürlich auf professioneller Ebene als normalen Job zu sehen. Aber mir macht das gerade richtig Spaß, weil es absolut sinnvoll ist. Mit der Stadt identifiziere ich mich auch als Rotenburger total. Ich mag die Leute hier. Das fing bei mir schon 2015 an, als ich Flüchtlingen als Lehrer geholfen habe – im Übrigen war das genau hier in meinem heutigen Büro.

Visselhövede hat nicht den besten Ruf. Was sagen Sie dazu?

Das habe ich natürlich auch schon oft gehört. ,Vissel ist ja asi’ wird oft gesagt. Das stimmt nicht. Das sieht man vor allem bei Krisenzeiten. Bei der Flüchtlingsproblematik war das schon zu erkennen und nun wieder. Die Menschen helfen sich und sind sozial eingestellt. Es passiert wirklich viel, wenn es mal sprichwörtlich brennt.

Was soll von dieser Corona-Pandemie in Visselhövede hängen bleiben, sollte sie mal überwunden werden?

Pauschal kann man das nicht sagen. Jeder tickt anders. Aber es wird etwas in den Köpfen bleiben, weil dieses Thema den Alltag massiv verändert. Allgemein wird es aber schnell wieder normal weitergehen. Die Leute halten sich mit aktuellen Problemen auf. Da werden neue Herausforderungen kommen, die es anzupacken gilt. Man sollte sich aber vor Augen führen, wie wichtig soziale Kontakte sind. Das merkt man gerade jetzt ungemein. Und die Menschen können sich gut besinnen. Viele Luxusprobleme erübrigen sich und sind am Ende nicht wichtig. Das kann man mitnehmen. Es wäre schön, wenn der Gemeinwesenarbeiter im Gedächtnis bleibt als helfende Hand (schmunzelt).