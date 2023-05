Partyschuppen in Moordorf brennt

Von: Jens Wieters

Teilen

Die Feuerwehr löscht den brennenden Partyschuppen und entdeckt viele Glutnester in der Dämmung. © Wieters

Die nächste Feier fällt wohl aus, denn am Mittwochmorgen ist ein hölzerner Partyschuppen auf einem Hof in Moordorf ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Moordorf – Acht Feuerwehren waren am Mittwochmorgen alarmiert worden, weil die Leitstelle in Zeven zunächst davon ausgegangen war, dass der Brand eines Partyschuppens auf einem Hof in Moordorf auch auf weitere Gebäude übergreifen könnte- Am Ende blieb es dank der zügigen Löscharbeiten nur bei einem verkohlten Holzschuppen. Verletzt wurde niemand.

Um 9.52 Uhr hatten Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert, nach dem sie eine Rauchentwicklung in dem Schuppen ausgemacht hatten. Sofort wurden die Wehren aus Buchholz, Visselhövede, Hemslingen-Söhlingen sowie aus dem Heidekreis Neuenkirchen, Schneverdingen und Tewel nach Moordorf beordert, weil zunächst befürchtet worden war, dass sich Gasflaschen in dem Partyschuppen befinden könnten. Das stellte sich aber später als nicht zutreffend dar, sodass die Wehren aus Schneverdingen und Tewel wieder umdrehen konnten. Die restlichen 33 Einsatzkräfte löschten nicht nur die Flammen, sondern zerlegten auch große Teile des Schuppens, weil sich Glutnester in der Dämmung ausgebreitet hatten. Als Ursache könnte nach Angaben der Polizei ein Ofen im hinteren Bereich des Schuppens in Frage kommen, das werde aber geprüft. Der Schaden dürfte einige Tausend Euro betragen.