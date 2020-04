Palettenlandschaft steht

Holzsessel und Hochbeete / „Blühende und essbare Stadt“ für jedermann

+ Susanne Rohr vom Kneipp-Verein bepflanzt die Hochbeete mit einigen Heilkräutern, während Wim Liefers den Feuchtigkeitsschutz befestigt. Fotos: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Ein bisschen Salbei zum Würzen des Fischgerichts pflücken, ein paar Erdbeeren für den Nachtisch ernten und danach ganz entspannt einen kleinen Plausch in der Sonne halten. All das (bis auf die Erdbeeren) ist seit Freitag auf dem Visselhöveder Marktplatz möglich, denn die Gruppe Vissel for Future, der Präventionsrat, die Stadtverwaltung und die Wohngruppe der Rotenburger Werke haben die Palettenlandschaft unter dem Motto „Blühende und essbare Stadt“ jedem Visselhöveder zur Verfügung gestellt.