Ortsrat will Eingangsbereich des Schwitscher Hauses umgestalten

Mehr Licht und ein Behinderten-Parkplatz

+ © - Der Eingangsbereich des Schwitscher Hauses. Die alte Lampe soll durch moderne Technik ersetzt werden Foto: Wieters © -

von Jens Wieters

Schwitschen – Mehr Licht vorm Haus und eine Parkfläche für Menschen mit Behinderung – am Schwitscher Haus wird sich in den kommenden Monaten etwas verändern. Das hat zumindest der Ortsrat während seiner Sitzung am vergangenen Montag übereinstimmend beschlossen.