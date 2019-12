Mit dem Opa-Benz durchs Minenfeld

Matell Neubauer (l.) und Torsten Haase starten am ersten Feiertag ins Abenteuer „Dust an Diesel“-Rallye. Fotos: Wieters

Nindorf - Von Jens Wieters. Der Tank ist randvoll, die Reserveräder sind sicher auf dem Dach verzurrt, Öle und Filter wurden gewechselt. Jetzt nur noch am Heiligabend die Ente verputzen und die Geschenke auspacken und dann starten die Nindorfer Torsten Haase (50) und Matell Neubauer (48) in ihr bisher wohl größtes Abenteuer: Die knapp drei Wochen dauernde „Dust and Diesel“-Rallye, die die beiden in ihrem alten Mercedes 200 D am ersten Weihnachtstag von Nindorf bis ins tiefste Afrika ins gut 6 000 Kilometer entfernte Nouakchott in Mauretanien führt.

„Rallye Humanitaire“ heißt diese besondere Rallye auch, an deren Ende der Verkauf des Autos steht, mit dem die beiden Nindorfer dann nicht nur gefahren, sondern in dem sie auch etwa 18 Tage lang gelebt haben werden. Das Abenteuer ohne Renncharakter hat nämlich einen wohltätigen Hintergrund, denn mit dem Verkauf der Autos, vorwiegend mit Dieselmotoren, werden Waisen- und Kinderkrankenhäuser in Mauretanien finanziert.

„Die Idee hatten wir schon lange im Kopf“, erzählt Torsten Haase. Immer bei den Dorffesten hatten die beiden über das Wann und Wohin philosophiert. Aber aus den Thekengesprächen ist ein ernsthaftes Vorhaben geworden – nachdem die Frauen den Daumen gehoben hatten.

Was allerdings vor gut einem Jahr noch fehlte, steht jetzt frisch geputzt und technisch auf dem besten Stand in der Garage von Torsten Haase: Ein Mercedes 200 D der Baureihe 124 in „opabeige“ mit sage und schreibe 72 PS. Der gilt landläufig als der lahmste Pkw aus der Stuttgarter Autoschmiede. „Aber er ist sehr zuverlässig“, betont Matell Neubauer, denn schließlich würden die Motoren ewig halten. Damit das auch so bleibt, haben die beiden, die unter dem Namen Team Heideexpress an den Start gehen, mit Maik Brüning aus Wittorf einen Schrauber engagiert, der ihnen in den vergangenen Wochen geholfen hat, den Benz wüstentauglich zu machen. „Wir haben die Kraftstoff-, Luft- und Ölfilter gewechselt, alle Dieselleitungen und die Einspritzdüsen überprüft“, erläutert Neubauer. Zusätzlich wurde das Fahrwerk höher gelegt. Denn auf dem Weg durch das Atlasgebirge und die West-Sahara kann schon mal der eine oder andere Stein im Weg liegen. Haase: „Darum gab es neue Federn und Stoßdämpfer.“

Oben auf dem Dach des alten Mercedes, der in den 1980er-Jahren vom Band lief, sind drei Ersatzräder auf einem Gepäckträger montiert und rollen wird der Taxi-Benz ebenfalls auf nagelneuen Pneus. „Die haben wir zum Glück alle gesponsort bekommen“, freuen sich Haase und Neubauer. Denn sonst wäre das Vorhaben auch recht kostspielig geworden. Mittlerweile haben die beiden inklusive Auto rund 5 500 Euro in ihre Abenteuer investiert. „Aber das ist es uns auch wert.“

Wenn sie wie geplant am 13. Januar in Mauretanien ankommen, wird das Auto einem Händler verkauft, den der Veranstalter der Rallye bereits im Vorfeld kontaktiert hat. „So um die 1500 Euro muss das Auto bringen“, sagt Haase. Das Geld, und der Erlös der etwa 30 anderen Autos, die ebenfalls teilnehmen, wird komplett der Stiftung AEPN übergeben, die sich um Kinderheime und Waisenhäuser in dem armen Land kümmert.

Wenn die beiden Piloten am kommenden Mittwoch gegen 15 oder 16 Uhr in Nindorf starten, werden ihnen sicherlich viele gute Wünsche mit auf den Weg gegeben. Die haben sie auch nötig, denn die Reise ist nicht ohne. Zunächst geht es auf eigene Faust nach Tarifa in Südspanien. Dort treffen sie auf die anderen Rallye-Teilnehmer. Per Fähre wird nach Marokko übergesetzt und von dort geht es zunächst über Straßen weiter, bis es Anfang Januar „so richtig ernst wird“, wie die Nindorfer betonen. Denn es geht teilweise unter Militär- und Polizeibegleitung durch die Westsahara. „450 Kilometer davon sind rechts und links der Piste stark vermint. Da müssen wir schon aufpassen, wo wir hinlenken“, so Neubauer.

Beide werden sich auf den täglichen 400 bis 700 Kilometern am Lenkrad abwechseln. Übernachtet wird im Auto oder im Zelt auf irgendeinem Wüstencampingplatz, der sicherlich nicht die deutschen Standards erreicht. „Für die Mahlzeiten muss der Campingkocher herhalten und auf eine Dusche müssen wir halt ein paar Tage warten.“

Sollte zwischendurch mal was kaputtgehen, sind die beiden zunächst auf sich alleine gestellt, aber „es gibt in Notfällen auch ein Begleitfahrzeug mit Fachleuten“, beruhigt Torsten Haase.

Wenn sie am 13. Januar Nouakchott erreicht haben und der Mercedes verkauft ist, werden Haase und Neubauer noch ein paar Tage in St. Louis im Senegal verbringen, bevor es am 18. wieder per Flieger von Dakar über Lissabon, Frankfurt und Hannover wieder nach Nindorf geht, um sich dort „in Ruhe den Sand aus den Zähnen zu putzen.“

Echt abgefahren

Die Dust-and-Diesel Rallye ist eine Amateurrallye für jedermann, die zweimal jährlich mit Autos nach Westafrika fährt. Am Ende werden die Fahrzeuge verkauft und der Erlös einem deutsch-mauretanischen Hilfsprojekt für benachteiligte Kinder (www.aepn.de) gespendet. Torsten Haase und Matell Neubauer bilden eins von rund 30 Teams, die sich im südspanischen Tarifa treffen, bevor es über Marokko und die West-Sahara nach Mauretanien geht. Oft auf halbwegs ausgebauten Pisten, aber auch über Wüstenplateaus oder auch einfach durch den Sand. Nach dem Verkauf der Autos in Mauretanien, bringen Begleittransporter die Rallyefahrer in den Senegal, wo sich alle von den Strapazen der Wüstenfahrt erholen können. Haase und Neubauer werden während der Tour in unserer Zeitung über ihre Erlebnisse berichten.