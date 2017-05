Oldie-Fahrer müssen nicht nur steuern

Spannende Rallye mit kniffligen Fragen

+ © Leeske Der Überblick aus großer Höhe auf den Ottinger Oldtimertreff. © Leeske

Ottingen - Von Henning Leeske. Jede Menge Motorengeräusche der unterschiedlichsten Art gab es am Sonntag auf dem Marquards Hof beim Oldtimertreff in Ottingen zu hören. In die Jahre gekommene Trecker, betagte Autos und einige motorisierte Zweiräder schafften den Weg auf die Ausstellungsfläche zwischen den Hofgebäuden – entweder mit eigener Kraft oder auf dem bequemen Anhänger.