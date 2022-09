Ofen- und Holzhändler in Visselhövede können Nachfrage kaum bewältigen

Von: Judith Tausendfreund

Kann die enorme Nachfrage nur Stück für Stück abarbeiten: Ofenhändler Kai-Uwe Steindorff, © Tausendfreund

Holz wir teurer und Öfen auch: Der Run auf eine Alternative zum Gas stellt Visselhöveder Händler vor Probleme.

Visselhövede – Kai-Uwe Steindorff, Chef im Visselhöveder Kaminland, hat alle Hände voll zu tun. „Das Telefon klingelt sehr oft, wir kommen kaum dazu, alles zu beantworten“, gibt er unumwunden an. Mit insgesamt fünf Leuten arbeitet Steindorff, neben einer Bürokraft sind zwei Mitarbeiter im Verkauf und zwei Mitarbeiter im Bereich der Ofenmontage beschäftigt, die Aufträge ab.

Das Unternehmen ist an der Goethestraße zu Hause. Neben dem Verkauf und der Installation von Öfen werden die passenden Schornsteine bei den Kunden eingebaut.

Durch die Sorge vor zu hohen Gaskosten strömen vermehrt Kunden in den Laden. Dabei verändert sich Nachfrage auch. „Früher suchte der klassische Kunde nach einer Aufwertung des Wohnbereichs durch eine Feuerstätte“, beschreibt der Inhaber. Heute hätten viele „schlichtweg Angst, dass es bald kein Gas mehr“ in den Haushalten gebe. „Wärme und Nahrung, das sind Grundbedürfnisse“, so Steindorff. Dementsprechend groß sei der Druck vieler Kunden, Vorsorge zu treffen. Manche Kunden würden sich exakt ausrechnen, wie hoch die zu erwartenden Gaskosten seien und ab wann sich der Kauf des Ofens amortisiere. Andere wollten unabhängig vom Gasmarkt agieren.

Dabei sind inzwischen auch die Preise für Öfen und Holz gestiegen. Das liegt bei den Öfen vor allem an der veränderten Produktpalette. Auch eine Änderung der Bauverordnung von Anfang dieses Jahres sorgt für Mehrkosten. „Durch diese Verordnung müssen nun mehr Innenschornsteine gebaut werden, auch so kommt es zu einer Teuerung“, erklärt Steindorff. Dabei seien die Preise schon in der Corona-Zeit gestiegen. Schon da habe es Lieferengpässe, steigende Stahlpreise und Wartezeiten gegeben. Wie stark die Nachfrage ist, lässt sich daran erkennen, dass viele der Öfen, die aktuell im Laden stehen, bereits verkauft sind. Auch Ausstellungsstücke, die gezeigt werden, sind ruckzuck weg.

Fast alle Öfen der Ausstellung tragen dieses Schild. © -

Waren die Öfen früher eben eher reine Schmuckstücke, wollen die Kunden heute Öfen, die nicht nur wärmen, sondern auf denen man im Notfall auch kochen kann. Auch nach der Zubereitung von warmen Wasser wird gefragt. „Diese Frage wurde früher gar nicht gestellt, heute höre ich sie oft“, sagt Steindorff. Diesen einstigen Randbereich bedient er inzwischen in Zusammenarbeit mit einer Installationsfirma. Viele Öfen werden sogar genau nach Kundenwunsch gebaut, dann können die Kunden sich Farben und Kachel aussuchen.

Doch unabhängig von der Mach- und Bauart des Ofens, wer aktuell einen kaufen möchte, muss vor allem eines: warten. Je nachdem, welches Modell gefragt ist, können Wochen, aber auch Monate ins Land gehen, bevor der Ofen da ist und installiert werden kann. „Viele Menschen haben momentan das Bedürfnis nach einer kurzfristigen Lösung“, erkennt der Fachmann.

Der Fokus liege seiner Meinung nach zu stark auf diesem Winter, dabei sei es aber sinnvoll, langfristig zu planen. Er und seine Mitarbeiter nehmen zwar mehr Aufträge an als in früheren Zeiten, aber zaubern können sie auch nicht – alle Arbeitsschritte können nur nach und nach erledigt werden.

Auch Heiko Twiefel kennt den Druck. Er führt einen Forstbetrieb in Egenbostel. „Die Nachfrage ist groß, es rufen sehr viele an“, bestätigt auch er den Trend zum Heizen mit Holz. „Jedes Mal, wenn in der Presse zu lesen ist, dass die Gaspreise steigen, klingelt hier das Telefon“, schildert er. Aber die Preise hätten auch beim Brennholz angezogen. „Die Rohstoffpreise und auch die Produktion sind teurer geworden“, sagt Twiefel. Dennoch bleibt es bei einer hohen Nachfrage. Einige Leute hätten schon ein wenig „das Klopapier-Syndrom“, so beschreibt er seinen Eindruck. Viele würden Holz bestellen wollen, obwohl sie noch keinen Ofen zu Hause stehen hätten oder gar nicht wissen, wo sie das Material lagern wollen. Twiefel arbeitet inzwischen mit einer Warteliste. „Wir können die hohe Nachfrage bedienen, es geht aber der Reihe nach.“