Oberschüler machen Eindruck

Jugendliche stellen Landwirtschaft in den Mittelpunkt des Klingbeil-Projekts

+ „Hart aber Fair“ ist das Vorbild für die erste Talkrunde der Visseler Oberschüler. Foto: lee

Visselhövede - Von Henning Leeske. Forderung nach mehr Tierwohl, weniger Fleisch, dafür eine bessere Qualität: Das waren die Ideen zum Klimaschutz, die die Visselhöveder Oberschüler dem Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil (SPD) präsentierten. Der hatte im Rahmen eines Projekts junge Menschen in seinem Wahlkreis eingeladen, mitzumachen. Und die Visselhöveder hatten sich für den Abschlusstermin in der Soltauer Oberschule eine ganz besondere Art und Weise überlegt, um ihre Gedanken mit dem Politiker zu teilen. Mit kurzen Schauspieleinlagen vermittelten sie dramaturgisch passend die direkten Forderungen. Als Erstes fragten die Schüler nach den Wünschen und Zielen der jungen Generation. „Was kann ich für dich tun meine Erde? Wir haben ein Ziel!“, formulierten es die Laienschauspieler. In der folgenden nachgestellten Podiumsdiskussion berichtete der Schweinemäster J.Oelfke zunächst im Interview von den Problemen in der Tierhaltung, ganz dem Fernsehformat „Hart aber Fair“ entsprechend als Einspieler. Die Experten der Landwirtschaft erörterten dann, den CO2-Ausstoß durch die Tierhaltung zu reduzieren. Besonders weniger Import von Fleisch und mehr vegetarische Ernährung sollte dies sicherstellen, ohne jedoch die heimische Landwirtschaft zu ruinieren. Mehr Tierwohl und eine höhere Qualität solle den Konsum auch über den Preis regeln. Der derzeitige Verbrauch sei einfach zu viel für das Klima. Deswegen hatte auch die nächste TV-Talk-Runde konkrete Forderungen an die Politik und Klingebeil im Gepäck. Die Mehrwertsteuerermäßigung für Fleisch solle gestrichen und der Import einer Steuererhöhung unterzogen werden, aber im Gegenzug eine bessere Finanzierung für eine artgerechte Tierhaltung gesichert werden.