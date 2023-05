Nur noch drei Wochen bis zum ersten Vissel-Freitag

Von: Jens Wieters

Teilen

Jonas Hermonies (v.l.), Angela Ilievski und Bürgermeister André Lüdemann von der Visselhöveder Stadtverwaltung fiebern der Saison der Vissel-Freitage entgegen. © Wieters

Jetzt startet die Werbung für die drei Vissel-Freitage, bei denen die Cover-Bands Captain Candy, Die Andersons und One Louder den Marktplatz rocken werden.

Visselhövede – Die Bands stehen fest, die Location sowieso und die Bierstände und Würstchenbuden sind reserviert. Das lange Warten hat ein Ende, denn jetzt geht es an die Feinplanung für die Vissel-Freitage 2023. Unter dem Motto „Lasst uns den Sommer rocken“ veranstalten die Visselhöveder Nachrichten und die Stadt Visselhövede in Kooperation mit einigen Unternehmen die Musikabende an jedem ersten Freitag in den Monaten Juni, Juli und August rund um den Marktplatzbrunnen.

Drei Mal tolle Musik, drei Mal bestes Wetter und drei Mal prima Stimmung: So waren die drei Veranstaltungen im vergangenen Jahr wieder echte Publikumsmagneten. An allen drei Abenden feierten jeweils mehr als 1 000 Visselhöveder und Gäste aus der Region – und das nach zwei Jahren pandemiebedingter Coronapause. Und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein, wenn am 3. Juni, am 7. Juli und am 4. August die Musiker der Bands Captain Candy, Die Andersons und One Louder die Bühne entern.

Und das Beste für die Fans: Es wird weiterhin kein Cent Eintritt erhoben, sodass alle, die Lust haben Musik zu hören, zu feiern und zu schnacken einfach kostenlos dabei sein können. „Das ist aber nur möglich, weil wir wieder Unternehmen gefunden haben, die die Gagen der Bands übernehmen“, dankt Bürgermeister André Lüdemann auf diesem Wege. Und weil er schon im ersten Jahr seiner Amtszeit sehr viel Gefallen an den Vissel-Freitragen gefunden hatte, schenkt er den Besuchern auch richtig einen ein: „Am ersten Vissel-Freitag um Punkt 18 Uhr gebe ich ein Fass Freibier aus“. Na dann Prost!

Musik ab 18 Uhr Die Vissel-Freitage in diesem Jahr beginnen am 2. Juni um Punkt 18 Uhr mit einem Fass Freibier vom Bürgermeister. Nach dem ersten Schlick entert die Bremer Cover-Band Captain Candy die Bühne. Einen guten Monat später, am 7. Juli, sind Cowboys aus dem hohen Norden zu Gast, denn mit den Andersons rocken drei musikalische Schwergewichte den Marktplatz. Am 4. August bereichern alte Bekannte die Musikabende: Die Jungs von One Louder sind nach einigen Jahren wieder in der Stadt, wo sie ihre Karriere begonnen haben.

Das Konzept der Abende bleibt so, wie es sich bei den vergangenen Veranstaltungen bestens bewährt hat. Es gibt ein gastronomisches Angebot, das bekanntlich für jeden Geschmack etwas bietet. Dazu gehören die Klassiker Bier, Wein und Longdrinks an den Pavillons der Firmen Rodewald und des Restaurants „Der Grieche“ sowie die Cocktails der Familie der Familie Tuac und die „Erdbeer-Prosecco-Hütte“ des Lions-Clubs. Abgerundet wird das kulinarische Angebot an Verzehrständen.

Auch an den Startzeiten wird sich nichts ändern. „Wir fahren ganz gut damit, dass wir die Abende auf den Zeitraum zwischen 18 und 22 Uhr begrenzt haben. So sind die Leute fast alle bereits da, wenn die Bands so gegen 18.30 Uhr die ersten Songs spielen“, hat Ordnungsamtsleiter Mathias Haase gute Erfahrung mit dem frühen Beginn trotz oft strahlenden Sonnenscheins gemacht.

„Nach hinten raus“ sei dann auch wirklich nach den letzten Zugaben noch vor 23 Uhr Schluss, sodass es keinen Ärger mit den Anwohnern g geben könne. Mit diesen Uhrzeiten würden die Vissel-Freitage darum auch ein Fest mit familiärem Charakter bleiben, denn von den gut 1 000 Besucher kennt eigentlich jeder jeden.