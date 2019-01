Die nonverbale Kommunikation

Petra Feind-Zehr klärt Landfrauen über die Körpersprache auf

+ Referentin Petra Feind-Zehr präsentiert den Landfrauen auf lockere und humorvolle Art, wie nonverbale Kommunikation hier und in anderen Ländern angewendet wird. Fotos: Kirchfeld

Hiddingen - Von Angela Kirchfeld. Andere Länder, andere Sitten - andere Kultur, andere Gesten kann man auch sagen. „So sollte man die hier vertrauten Symbole, wie zum Beispiel das mit den Daumen und Zeigefinger geformte O, das für „Gut“ steht, in anderen Ländern lieber nicht nutzen, denn dort bedeutet es eine Obszönität!“, verdeutlichte Petra Feind-Zehr vom Institut für Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung. Die Rotenburgerin war am Sonnabend zu Gast beim Frühstück der Landfrauen Visselhövede und Umgebung im Gasthaus Röhrs in Hiddingen und referierte zum Thema „Körpersprache verrät eine Menge“ auf lockere und humorvolle Art, wie nonverbale Kommunikation erfolgt.