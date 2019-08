Hütthof - Von Ulla Heyne. 25 Jahre Metronom – Zeit zum Innehalten. Jedenfalls pro forma, denn still stand beim szenischen Liederabend „Boxenstopp“, mit denen die Gründer und Karin Schroeder und Andreas Goehrt am Wochenende zweieinhalb Jahrzehnte freien Theaters im Zirkuszelt Revue passieren ließen, nur selten einer der Akteure.

Auch wenn Mitstreiter und Zauberer an Sax, Drums und Mimik Jan Fritsch es in einem der vielen Momente zwischen Nonsens und Tiefsinn so formulierte: „Was war ist hinten, das Leben ist vorn – da soll man hingucken, schon wegen der Zeitachse“, war ein Blick in die gemeinsame musikalische Schatzkiste doch erlaubt. Sehr zur Freude der insgesamt annähernd 500 Zuschauer der schrägen, mit einer Rahmenhandlung zusammengetackerten Reminiszenz an frühe Stücke wie Geschichte eines Soldaten, Die Odyssee, Cabinet Royal oder immer wieder Radio Methusa („Die Blase drückt“). Da zeigte sich noch einmal die ganze mimische, aber auch musikalische Bandbreite, vom „Maskenball“ aus „Das Narrenschiff“ wie aus der Feder von Kurt Weill bis zu „Daphne“, dem Liebeslied für ein Hausschwein. Das wird von Jannis Kaffka (Keyboards) vorgetragen, der sich als grenzdebiler Hüter des Schrottplatzes vergangener Geschichten als genialer Sidekick erweist.

Wortwitz, kreative Einfälle wie das mit Beatboxing begleitete Feuerwerk, im Hintergrund die Leinwand mit Originalfotos der jeweiligen Produktionen, ein liebevolles Bühnenbild mit allerlei Requisiten von der Haltestelle aus dem „Hund im Haifischbecken“ bis zum Kiosk – die erprobte Metronom-Mischung kommt an: „Dass sie großartige Schauspieler sind, wusste ich ja, aber diese Stimmgewalt, eingebettet in Charismatik – das hätte ich nicht gedacht“, so Besucherin Heike Herrmann aus Wohlsdorf begeistert.

Auch jüngeren Produktionen wurde im zweiten Teil ein Denkmal gesetzt : „Wir retten die Welt“ aus „Blackout“ nahm die Zuschauer mit ins Weltall (und Schroeders verbaler Seitenhieb auf Trump, Orban und Kim Jong-Un und ihr „Dumme-Jungs-Spiel“ erntete einen Szenenapplaus); das erschütternde, von Schroeder vorgetragene „Liebende für einen Tag“ stammte aus der preisgekrönten Aufarbeitung der Flüchtlingsthematik in „Meeresrauschen“. Dabei erwies sich das Trio Fritsch, Kaffka und Reinhard Röhrs am Bass immer wieder als nicht nur im musikalischen Sinn äußerst spielfreudig.

Ausgerechnet die Abgehnummer „Maikäferparty“ aus dem Kindertheaterstück „Däumelin“ von 2018 leitete über zur Party mit Live-Musik mit den Zuschauern – da hatten die fünf Akteure in mehr als zwei Stunden lässig-beschwingter Werkschau nicht ohne Tiefgang mehr als das Feuerwerk gezündet, in dem die Beute des fiktiven Gangsterduos aufging.

Die Schlüsselfrage war da längst gefallen: „Habt Ihr damit die Welt verändert, ist jemand damit reich geworden?“ Zwei Mal Ja – für die Zuschauer, die regionale Kulturszene und den Reichtum an Bühnenspaß.