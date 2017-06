Wittorfer Flohmarktteam bereitet Veranstaltung am 9. Juli vor

Nur noch wenige Standplätze frei

+ © Kirchfeld Das Team wartet auf viele Besucher. © Kirchfeld

Wittorf - Viele Projekte zum Wohle der Wittorfer Einwohner wurden durch das Flohmarktteam „Am Ostermoor“ bereits verwirklicht. „Daher sind wir auch dankbar, wenn uns noch Ideen zugetragen werden“, betont Harald Voß, Sprecher der Organisatoren. Am Sonntag, 9. Juli, heißt es in Wittorf nämlich wieder „Flohmarkt Am Ostermoor“, und da wird einiges an Standgeld fließen, das in den Ort investiert werden soll.